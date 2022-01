Beeld

Als we kijken naar de categorie televisies dan is CES altijd dé plek waar de nieuwste technieken en nieuwste modellen voor aankomend jaar aangekondigd worden. Toch zien we de laatste jaren de trend dat specifieke televisies pas op een later moment getoond worden en dat er nu vooral gefocust wordt op de topmodellen die gebruikmaken van de nieuwste technieken.

Dat is dit jaar niet anders, al weten we nu wel iets meer over de line-ups van de grote fabrikanten. En waar vorig jaar het toverwoord miniled was is dat dit jaar QD-OLED. Wat dat precies is lees je in ons achtergrondartikel over QD-OLED, maar goed nieuws is dat de displaytechniek eindelijk beschikbaar is voor jou, de consument. De keuze is echter nog niet reuze, want vooralsnog is het alleen Sony die zijn topmodel oled-televisie met deze techniek uitrust. Samsung heeft ook een QD-OLED-televisie meegenomen naar CES maar heeft vooralsnog geen verdere details gedeeld over de specificaties of beschikbaarheid.

Miniled kan ook niet meer weggedacht worden in de wereld van televisies. De techniek voor achtergrondverlichting waarbij meer controle over de weergave en een hogere helderheid behaald kan worden is te vinden op zowel middenklasse als topmodellen in 2022. Samsung heeft de techniek de naam Neo QLED meegegeven, LG noemt het QNED en Sony houdt het simpel met het label ‘miniled’.

Sony is de enige fabrikant die zijn complete tv line-up voor 2022 al prijsgegeven heeft, inclusief alle modelnummers en specificaties. Alleen de prijzen ontbreken nog. In ons achtergrondartikel over Sony’s vernieuwingen voor 2022 lees je alle details van de nieuwe functies, technieken en verbeteringen. Samsung heeft zich tijdens CES 2022 vooral gefocust op algemene ontwikkelingen en de topmodellen voor 2022. Zo liet de Zuid-Koreaanse fabrikant weten dat de Neo QLED-modellen dit jaar een betere beeldkwaliteit bieden, dat de smart hub vernieuwd is, dat er een nieuw (en ook onbetaalbaar) microled-model uitgebracht wordt en dat de lifestyle-televisies van het merk een mat scherm krijgen. Alle vernieuwingen en verbeteringen lees je terug in ons achtergrondartikel over de Samsung tv’s voor 2022. Samsung brengt ook een nieuwe afstandsbediening uit die middels radiogolven in huis zijn batterij kan opladen.

LG zet in 2022 vanzelfsprekend weer vol in op oled-televisies. De Zuid-Koreaanse fabrikant komt met een compleet nieuwe oled tv line-up, waarin verschillende verbeteringen doorgevoerd zijn. Zo komt de C-serie dit jaar in een 42-inch model, komt de G-serie in een 97-inch model en maken beide series gebruik van een verbeterde OLED Evo-techniek die de helderheid moet verhogen. Ook kondigde LG aan in 2022 diverse modellen te voorzien van OLED EX. Hiermee wordt volgens de fabrikant de helderheid naar een hoger niveau gebracht en worden de kleuren accurater weergegeven. De QNED-modellen met miniled zijn dit jaar ook weer van de partij, zowel met de 8K-resolutie als met de 4K-resolutie.

Panasonic focust zich tijdens CES traditiegetrouw puur op het topmodel voor komend jaar. Voor 2022 is dat de LZ2000 oled tv-serie (LZW2004 in Nederland). Dit model beschikt over een nog hogere helderheid dan vorig jaar, komt met een nieuw speakersysteem voor directioneel geluid én beschikt over diverse vernieuwingen voor gamers. Ook komt deze nieuwe oled tv in een 77-inch formaat op de markt.

Naast QD-OLED zien we nog meer nieuwe termen terug in 2022. Zo wordt de term 144Hz vaak gebruikt. Onder meer Samsung en TCL brengen dit jaar televisies uit die 144Hz ondersteunen. Simpel gezegd betekent dit dat de televisies 144 beelden per seconde kunnen weergeven, wat met name interessant is voor de pc-gamers onder ons.

Andere interessante nieuwtjes en aankondigingen die we voorbij zagen komen zijn de oled-concepten van LG, de introductie van de HDMI 2.1a-standaard die source-based tone-mapping (SBTM) toevoegt en twee nieuwe, draagbare projectoren die dit jaar verschijnen: The Freestyle van Samsung en de Nebula Cosmos van Anker.