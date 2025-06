Dit zijn de nieuwe 2025 soundbars van Samsung

Samsung HW-Q990F

De HW-Q990F volgt de Q990D van vorig jaar op en behoudt zijn 11.1.4-kanaals configuratie met afzonderlijke achterspeakers en HDMI 2.1 passthrough. Een belangrijke verandering is de opnieuw ontworpen subwoofer, die nu compacter is om beter in woonkamers te passen. Ondanks zijn kleinere formaat levert hij krachtig geluid dankzij twee 8-inch drivers.

HW-QS700F met slimme plaatsing

Een andere nieuwkomer is de HW-QS700F, de opvolger van de S710D. Deze soundbar is uitgerust met gyroscopische sensoren die de audiomodus automatisch aanpassen, afhankelijk van de plaatsing – of hij nu op een tv-meubel staat of aan de muur is bevestigd. Als je hem 90 graden draait om strakker tegen de muur te plaatsen, zorgt de sensor ervoor dat de omhoog gerichte Atmos-speakers nog steeds optimaal functioneren, voor een meeslepende audio-ervaring.

Eclipsa Audio

Zowel de HW-Q990F als de HW-QS700F werden in januari op CES voor het eerst getoond als de allereerste soundbars met ondersteuning voor Eclipsa Audio. Dit nieuwe ruimtelijke audioformaat biedt een alternatief voor bestaande technologieën zoals Dolby Atmos en DTS:X, die overigens beide nog steeds worden ondersteund door de Samsung soundbars. Eclipsa Audio wordt later dit jaar uitgerold, beginnend op YouTube, en zal in eerste instantie een Samsung TV uit 2025 vereisen voor de volledige functionaliteit.

De HW-Q990F en HW-QS700F zijn nu verkrijgbaar. Samsung zal ook enkele van zijn bestaande soundbarmodellen van vorig jaar blijven aanbieden.

Belangrijkste specificaties per soundbar

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste specificaties van de nieuwe en doorlopende Samsung soundbars: