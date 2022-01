Google Stadia en GeForce Now naar 2022 Samsung-tv’s via Gaming Hub

Beide streamingdiensten voor games zullen in eerste instantie gaan verschijnen voor de nieuwe smart-tv’s van Samsung in 2022. Deze krijgen een vernieuwde Smart Hub, waar de Gaming Hub een onderdeel van is. Via deze hub krijgen gebruikers toegang tot een collectie van games die op de televisies te streamen zijn. Denk hierbij aan Google Stadia en Nvidia’s GeForce Now, maar ook aan Utomik.

De gamesstreamingdiensten op de Gaming Hub komen in eerste instantie naar nieuwe smart-tv’s die in 2022 zullen verschijnen. Gebruikers krijgen hierop de mogelijkheid om de apps te installeren voor Google Stadia en GeForce Now via de Gaming Hub. Het plan is volgens Samsung wel om de gamesstreamingdiensten ook naar eerdere televisies te brengen, maar meer informatie is er nog niet over bekend, zo laat Samsung aan The Verge weten. Vorige maand kregen de televisies van LG ondersteuning voor Google Stadia.

Ondersteuning voor PlayStation en Xbox-controllers

Samsung biedt ondersteuning aan PlayStation- en Xbox-controllers met de Gaming Hub. Deze kan je ook bij de ondersteunde streamingdiensten voor games gebruiken. Op welke resolutie de games straks weergegeven gaan worden is nog onduidelijk. Beide streamingdiensten ondersteunen de 4k-resolutie, denk aan de Chromecast Ultra of Shield TV, maar niet op alle apparaten.

Advertentie

Naast de nieuwe hubs komt Samsung ook met een Watch Together-app. Gebruikers kunnen hiermee samen via videochat een film, serie of tv-kijken. Ook komt er een nft-platform waar digitale goederen kunnen worden verhandeld.