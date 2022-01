LG 2022 QNED lcd led tv line-up – modellen, specificaties en prijzen

LG 2022 lcd led tv's

De term QNED zien we ook dit jaar terug in de lcd led tv line-up van LG. QNED staat voor quantum nanocell miniLED. De miniled-techniek is simpel gezegd een verbeterde versie van de lcd led-techniek die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Het lcd-scherm is zoals het blijft maar de achtergrondverlichting bestaat bij deze techniek uit duizenden kleine leds (miniled dus) die in zeer kleine groepen aan te sturen zijn. De voordelen van miniled zijn een hoger contrast en een hogere helderheid. Wil je meer weten? Lees dan ons achtergrondartikel over miniled en microled.

LG brengt dit jaar vijf series met de naam QNED op de markt. Twee daarvan beschikken over de 8K-resolutie en drie komen met de 4K-resolutie. Opvallend is wel dat van de vijf QNED-series er maar vier beschikken over miniLED local dimming achtergrondverlichting. Het topmodel op het gebied van lcd led is de QNED99-serie. De modellen in deze serie beschikken over de 8K-resolutie, komen met ongeveer 2.500 dimming zones, zijn voorzien van miniled achtergrondverlichting en beschikken over een 100Hz paneel. Een stapje lager zien we de QNED95 (QNED96) serie terug. Deze serie is grotendeels vergelijkbaar met de QNED99-serie maar beschikt over een 50Hz paneel in plaats van een 100Hz paneel.

Als je voor de 4K-resolutie gaat dan kom je uit op de QNED90 (QNED91) of QNED85 (QNED86) series. Alle modellen in deze series zijn voorzien van de miniled-techniek met local dimming, hdmi 2.1, webOS 22 en ondersteuning voor Dolby Atmos en Dolby Vision. De formaten variëren van 55-inch tot 86-inch. Tot slot is er de QNED80 (QNED81) serie, bestaande uit lcd led tv’s met edge lit led achtergrondverlichting. Op deze modellen wordt dus geen miniled gebruikt.

Natuurlijk zijn alle bekende features aanwezig op alle topmodellen, waaronder HDMI 2.1 (4K/120, eARC, VRR), Filmmaker Mode, Game Optimizer, AirPlay 2 en HomeKit. Ook komen de tv’s met ondersteuning voor Nvidia GeForce Now en Google Stadia. Nieuw voor 2022 is dat gebruikers gamespecifieke features en display presets kunnen selecteren en switchen vanuit het Game Optimizer-menu van de tv. Het Game Optimizer-menu biedt snelle toegang tot de nieuwe Dark Room Mode, die de schermhelderheid aanpast voor een betere game-ervaring in het donker. Instellingen voor G-SYNC Compatible, FreeSync Premium en variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) zijn toegankelijk via Game Optimizer. Bovendien is er een nieuwe sportmodus toegevoegd aan presets voor first-person shooter-, role-playing- en real-time strategiespellen, die meer details leveren voor een realistische game-ervaring.

webOS 22 introduceert persoonlijke profielen voor een gepersonaliseerde kijkervaring. Onder elk profiel kunnen gebruikers snelle toegang tot hun favoriete streamingdiensten instellen, aanbevelingen op maat krijgen op basis van hun kijkgeschiedenis en realtime alerts ontvangen om op de hoogte te blijven van favoriete sportteams. Aanmelden bij profielen kan zowel via de TV-browser als via een smartphone met NFC Magic Tap. NFC Magic Tap kan ook worden gebruikt om het scherm van een mobiel apparaat te spiegelen naar een LG tv. Kijkers kunnen ook content spiegelen in huis van de ene tv naar de andere met behulp van Room To Room Share. Hiermee wordt kabel- of satellietcontent via WiFi op een andere tv bekeken zonder een extra set-top-box. Always Ready verandert een LG tv in een media display wanneer deze niet in gebruik is. Always Ready wordt geactiveerd met een druk op de aan/uit-knop op de LG Remote om het scherm te transformeren in een digitaal canvas voor het tonen van kunstwerken, het bijhouden van de tijd of het afspelen van muziek. Bovendien kunnen LG’s 2022 tv’s door de upgrade van ThinQ AI een smarthomehub worden. ThinQ biedt voice control en compatibiliteit met andere ThinQ-apparaten. En biedt nu ook ondersteuning voor Matter.