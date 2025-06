iEar’ invites: Dynaudio & Audio Physic – 20 & 21 juni

Audio Physic

High-end luidsprekers – Made in Germany. Muziek kan een glimlach op ons gezicht toveren, onze aandacht trekken en ons vangen in haar web van expressie wanneer en alleen wanneer alle artiesten en alle instrumenten de spijker op de kop slaan en alle details samenkomen om een ​​geweldige compositie te vormen. Dit kan echter alleen worden bereikt als zelfs het kleinste detail bijdraagt ​​aan het geheel. Dit zorgt ervoor dat uitstekende orkesten, band of individuele artiesten zich onderscheiden van de massa. De situatie is vergelijkbaar als het om luidsprekers gaat. Alleen als de elementen van een luidspreker nauwkeurig samenwerken, tot in het kleinste detail, kan muziekweergave ook een ongeëvenaarde ervaring worden. Muziek kan onder je huid gaan zitten en je kippenvel bezorgen als dit gebeurt. Audio Physic streeft hiernaar met haar luidsprekers en dat ga je beleven!

Auralic

Auralic introduceert met trots de AQUILA X3 Streaming Media Processor, een baanbrekende toevoeging aan haar productlijn. Deze release markeert een belangrijke stap voorwaarts in zowel design als technologie en toont een gedurfde nieuwe designtaal en baanbrekende streaminginnovaties. De AQUILA X3 beschikt over een behuizing over de volledige breedte met een strak, modern uiterlijk, een levendig 14-inch touchscreen en een modulaire architectuur waarmee gebruikers hun apparaat in de loop der tijd kunnen aanpassen en upgraden. De kern van de AQUILA X3 wordt gevormd door AURALiC’s eigen Tesla G3-streamingplatform, ondersteund door Direct Data Recording, galvanische isolatie en vele andere unieke technologieën. AURALiC heeft een intuïtieve nieuwe software-interface ontwikkeld voor de AQUILA X3 en LightningCast, AURALiC’s volgende generatie multiroom streamingprotocol. Dit geavanceerde platform integreert naadloos met toonaangevende streamingdiensten, waaronder Lightning DS, TIDAL Connect, Qobuz Connect en AirPlay 2.

Leema Acoustics

Leema Acoustics staat bekend om de productie van ultrahoge kwaliteit en bekroonde versterkers, cd-spelers, digitaal-naar-analoog converters en phono-versterkers. Met een toewijding aan nauwgezette techniek en innovatie, bieden de producten van Leema Acoustics een robuuste bouwkwaliteit, verfijnde, nauwkeurige geluidsweergave en geavanceerde functies die zowel audiofielen als professionals aanspreken. Leema Acoustics maakt continu gebruik van de nieuwste ontwikkelingen in audiotechnologie en biedt een ongeëvenaarde luisterervaring.

Dynaudio

De Deense speakerfabrikant Dynaudio behoeft geen introductie. Het merk timmert al een kleine 50 jaar aan de weg en maakt van de gelegenheid gebruik twee nieuwe parels uit het assortiment te komen introduceren. Dat zijn de Dynaudio Contour 20 Black Edition en de Dynaudio Confidence 20A. De Contour 20 Black Edition is één van de beste compacte luidsprekers ooit gepresenteerd in deze klasse, terwijl met de Confidence 20A een nieuw pad wordt bewandeld, namelijk actieve luidsprekers in de hoogste klasse.

Acoustic Solid

Het beste creëren voor zowel ogen als oren, Acoustic Solid is een wereldwijd unieke fabriek, waar moderne, baanbrekende technologieën nog steeds worden gecreëerd met authentiek, traditioneel vakmanschap en met hart en ziel. Acoustic Solid ontwikkelt, ontwerpt en produceert al vijfentwintig jaar unieke high-end draaitafels en bijbehorende accessoires, waarmee Acoustic Solid wereldwijd synoniem is geworden voor audiofiele precisie “Made in Germany”. Dus ook de vinyl liefhebber zal tijdens de luistersessies volop aan zijn trekken komen.



Ben jij er ook bij?

Graag nodigen we je uit voor deze ervaring op vrijdag 20 juni (sessies om 14:30 en 19:00 uur) en zaterdag 21 juni (sessies om 11:00 uur en 14:30 uur) bij iEar’ in Tilburg. Wil je erbij zijn? Meld je dan even aan: https://iear.nl/nieuws/iear-invites-dynaudio-audio-physic/