Streamingtips #14 – The Rookie, Wu-Tang en Dying for Sex

The Rookie (Netflix)

Op Netflix kun je nu het zesde seizoen zien van The Rookie, met Nathan Fillion, Alyssa Diaz en Richard T. Jones. De serie is een mix van comedy en misdaad, met een vleugje drama. Het draait om John Nolan die net is gescheiden en politieagent wil worden. Hij verhuist hiervoor naar Los Angeles en moet even zijn draai vinden, als oudste nieuweling. The Rookie gooit hoge ogen, dus als je zin hebt in een goede binge dan kun je nu 6 seizoenen vooruit. Er is inmiddels ook al een zevende seizoen en het achtste seizoen is net aangekondigd.