Sony maakt 360 Spatial Sound Mapping beschikbaar voor de HT-A7000

Sony SA-RS5 draadloze achterspeakers

Sony’s nieuwe SA-RS5 draadloze achterspeakers leveren een 360 Spatial Sound in combinatie met een compatibele soundbar. Ze zijn voorzien van up-firing luidsprekers en een ingebouwde batterij voor maximaal 10 uur afspeeltijd. Up-firing luidsprekers weerkaatsen geluid van het plafond voor overhead-audio. De SA-RS5 wordt geleverd met OPTIMIZE-knoppen en dubbele microfoons in elke luidspreker, waarmee de geluidsweergave gekalibreerd kan worden. De SA-RS5 is vanaf de zomer van 2022 verkrijgbaar in de Benelux voor 800 euro.