De drie fabrikanten hebben de Home Connectivity Alliance gestart. Simpel gezegd is het een samenwerking die ervoor moet zorgen dat de slimme apparaten van deze merken in de toekomst met elkaar kunnen communiceren. Een koelkast van Samsung kan dan bijvoorbeeld binnen het platform van Haier gebruikt wordt en een Wijnklimaatkast van Haier kan binnen de Samsung SmartThings-app gebruikt worden. Dit moet er voor zorgen dat we niet meer tientallen apps nodig hebben voor het bedienen van al onze slimme apparaten, plus de bediening moet sneller en eenvoudiger zijn.

Naast dat de apparaten naar elkaar kunnen luisteren willen de bedrijven die zich aangesloten hebben bij de Home Connectivity Alliance ook focussen op digitale en fysieke veiligheid van de eindgebruiker. De Home Connectivity Alliance ligt de focus vooral op huishoudelijke apparaten, televisies en klimaatoplossingen. Naast Samsung, Electrolux en Haier hebben ook merican Standard Heating and Air Conditioning, Arçelik en Trane Residential zich bij de organisatie aangesloten. Andere fabrikanten zijn vrij zichzelf ook aan te melden en mee te werken.

Overigens is het samenwerken van bedrijven voor meer openheid en een betere interoperabiliteit binnen het smarthome niets nieuws. Daar wordt al jaren naartoe gewerkt, maar met zeer kleine stapjes. Een van de grotere initiatieven is Matter, waar onder meer Apple, Google en Amazon aan meewerken.