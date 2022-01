Ring Alarm-sensor voor brekend glas aangekondigd tijdens CES 2022

Het leuke is dat de Ring Alarm Glass Break Sensor ook gewoon in Nederland zal verschijnen onder de naam Ring Alarm-sensor voor brekend glas. Het kleine apparaatje staat zelfs al op de website van Ring, dus het zal niet lang meer duren voordat je je thuisbewaking verder op kunt voeren.

De sensor detecteert het geluid van brekend glas tot op 7,6 meter. Is er dus een inbraakpoging waarbij een raam of glazen deur wordt ingeslagen? De sensor kan dit detecteren en het alarm vervolgens af laten gaan. De Ring Alarm-sensor voor brekend glas werkt dan ook niet opzichzelfstaand. Je hebt echt het Ring Alarm nodig om deze sensor te kunnen gebruiken. Het Ring Alarmsysteem is een toegankelijk beveiligingssysteem en werkt perfect samen met de beveiligingscamera’s en videodeurbellen van Ring.

Daarnaast kan je ook notificaties op je mobiel ontvangen bij calamiteiten. De sensor maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om brekend glas te kunnen herkennen. Zo moeten valse meldingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Alarm-sensor voor brekend glas is vanaf 16 februari te koop. De verkoopadviesprijs van de kleine sensor is 45 euro. Je kunt je nu al aanmelden op de website van Ring om een melding te ontvangen wanneer je de sensor kan vooruitbestellen.