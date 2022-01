Sengled komt met lamp die je hartslag bijhoudt

Het in slimme lampen gespecialiseerde Sengled komt met een lamp die kan bijhouden hoe je gezondheid ervoor staat. Tijdens elektronicabeurs CES heeft het meerdere aankondigingen gedaan, waaronder deze Smart Health Monitoring-peer.

Naast de bijzondere lamp komt Sengled ook met lichtstrips voor je televisie die op wifi werken en synchroniseren met wat er op beeld komt, dus een directe concurrent voor Philips Hue. Een andere grote aankondiging is dat de gadgets van Sengled met ondersteuning komen voor de smarthomestandaard Matter.

Sengled maakt slimme lampen met hoge kleurrendering die werken op Zigbee en geen hub nodig hebben. Je kunt Sengled wifi-peertjes gebruiken met Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Alexa en Google. De bluetooth-lijn werkt alleen met Alexa, maar hier wordt binnenkort ook Google Home aan toegevoegd.

De Smart Health Monitoring-lamp maakt gebruik van radartechnologie om je gezondheid in de gaten te houden. Het kan je slaap bijhouden, je hartslag en je lichaamstemperatuur. Ook kunnen de lampen vaststellen of iemand is gevallen. Het is mogelijk om één lamp te gebruiken of via een bluetooth-meshnetwerk een groepje te gebruiken, waarbij mensen nog beter kunnen worden waargenomen. Wat deze lampen kosten is nog onbekend, ze zijn nog volop in ontwikkeling.

TV-strip met beeldsynchronisatie

Daarnaast kondigde het bedrijf wifi tv-strips aan die kunnen meedoen met wat er op het beeld te zien is. Ze kosten 120 dollar (106 euro) en zijn vanaf het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar. Sengleds strip gebruikt hiervoor een camera die kijkt wat er op tv is. Daarnaast werken de strips met Google Assistent, Samsung SmartThings en Amazon Alexa. Ze kunnen ook worden gelinkt aan de led-lightbars en Audio-Sync tv-strips die Sengled al langer in het assortiment heeft.

Sengled komt ook met andere wifi-apparaten, namelijk een lampensliert voor buiten (van 15 of 30 meter) die ongeveer 85 dollar (75 euro) kosten en ook over een paar maanden verschijnen. Daarnaast komt er een draagbare ledlamp aan in full color die op wifi of bluetooth werkt. Er is een mogelijkheid om het licht met muziek te synchroniseren en er zit zelfs een wake-up-light-functie op. De accuduur is acht uur. Andere aankondigingen zijn een slimme led-oliebrander, een raam- en deursensor en plafondspotjes op led.