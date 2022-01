JBL lanceert de JBL Live Pro 2: draadloze in-ears met noise cancelling

De nieuwe JBL Live Pro 2 zijn de nieuwste toevoeging aan de draadloze Live in-ears serie van JBL. Deze draadloze oordoppen beschikken over True Adaptive Noise Cancelling, slimme omgevingsfuncties, een verbeterde batterijduur en zes microfoons voor een goede verstaanbaarheid tijdens gesprekken. Zo gebruik je deze oordopjes niet alleen voor muziek, maar ook voor je zoom-vergaderingen.

De JBL Live Pro 2 beschikken over 11 mm drivers in het bekende ‘stick’-ontwerp. De hoeveelheid achtergrondgeluid dat nog binnen moet komen kun je zelf aanpassen dankzij smart ambient. De oordoppen moeten volgens de fabrikant dan ook beschikken over een verbeterde ruisonderdrukking dankzij de zes microfoons met geluids- en windisolatietechnologie en audiokwaliteit.

Je hebt tot 40 uur afspeeltijd tot je beschikking. De oordopjes gaan 10 uur mee en nog eens 30 uur met de oplaadcase. Vijftien minuten laden staat garant voor vier uur luisteren. Ook draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden. Je kunt ze snel verbinden met je smartphone dankzij Google Fast Pair en ook kan je handsfree stembediening gebruiken met Amazon Alexa en Google Assistant. Bedien ze via touch controls of via de My JBL Headphones-app. Ze zijn waterdicht en zweetbestendig.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Live Pro 2 draadloze oordopjes zijn verkrijgbaar vanaf het voorjaar van 2022 in de kleuren blauw, zwart en wit. De prijs is nog niet bekend.

