Sony tv’s in 2022: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

Nieuwe schermtechnologie: QD-OLED

Het is eindelijk zo ver in 2022 mogen we een nieuwe schermtechnologie verwelkomen. Het gaat om QD-OLED. Deze schermtechnologie is ontwikkeld door Samsung Display, maar voorlopig is het nog niet duidelijk of Samsung Electronics ze effectief dit jaar ook zal gebruiken. Sony heeft zijn kans wel gegrepen. We schreven al over QD-OLED naar aanleiding van allerlei nieuwe technologieën die verwacht worden, maar we werken aan een specifiek artikel over QD-OLED. Voorlopig kan je nog terecht op het oude artikel.

QD-OLED is een schermtechniek waarbij zowel OLED als quantum dots gebruikt worden. Een blauwe OLED-laag doet dienst als lichtbron, en de rode en groene quantum dots zorgen voor de omzetting naar rood en groen licht. QD-OLED zou zo de voordelen van OLED en quantum dots combineren. Van OLED krijgt het het pixelprecieze en zo goed als perfecte contrast. Net zoals de A90J vorig jaar is de A95K uitgerust met een koelingsfilm en meet de processor nauwkeurig de opwarming in verschillende zones van het scherm om image retention te voorkomen.

Van quantum dots krijgt het een nog breder kleurbereik, dat bovendien ook in de meest heldere tinten beschikbaar is. Op OLED-schermen kunnen zeer heldere kleuren immers naar wit neigen door het gebruik van de witte subpixel. Als extra voordeel gebruikt QD-OLED geen kleurfilter, en daardoor heeft heet een bredere kijkhoek voor helderheid en kleur, nog breder zelfs dan OLED. Sony geeft traditioneel geen cijfers, dus er is geen indicatie van de maximale piekhelderheid.

Sony zal QD-OLED inzetten op één model, de A95K, beschikbaar in 55 en 65 inch. Het doet dat ook onder de naam OLED, en niet onder de naam QD-OLED, zo lijkt het. Je kan QD-OLED bij Sony wel herkennen aan de benaming XR Triluminos Max, de traditionele OLEDs gebruiken XR Triluminos Pro. Het toestel krijgt het iconische One Slate design dat we kennen van Sony’s eerste OLED de A1, waarbij de voetplaat naar achter wijst is en dus onzichtbaar is aan de voorzijde. Je kan ze ook naar voor monteren als je de tv dicht bij de muur wilt plaatsen.