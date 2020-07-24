Dossier power stations Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie
Zomerdossier: Op pad met drie power stations van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix

Nieuwe reviews

Marshall Stanmore IV Audio
Reviews Audio Luidsprekers 09 augustus 2026

Review: Marshall Stanmore IV – Bluetoothspeaker voor de gitaarliefhebber

09 augustus 2026
Loewe leo Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 08 augustus 2026

Review: Loewe leo – Met de zegen van Mbappé

08 augustus 2026
Devialet Astra_lifestyle_Opéra de Paris_Dual_9x16 High End
Reviews High End 06 augustus 2026

Review: Devialet Astra – Een statement

06 augustus 2026
Perlisten S4b_01 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 01 augustus 2026

Review: Perlisten S4b & D3is – Op de wijze van Perlisten

01 augustus 2026
Eversolo T8 Audio
Reviews Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 25 juli 2026

Review: Eversolo T8 & DAC-Z10 – Eerste digitale streamer van Eversolo

25 juli 2026

FWD Magazine

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FWD Magazine

Het FWD Magazine-zomernummer is nu te koop

02 juli 2026

Tips en adviezen

platenspeler Audio
Achtergrond Tips en advies Audio Bronnen en spelers 07 augustus 2026

Achtergrond: Hoe onderhoud en upgrade je een platenspeler?

07 augustus 2026
Dossier power stations Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie 02 augustus 2026

Zomerdossier: Op pad met drie power stations van Bluetti, EcoFlow en Anker Solix

02 augustus 2026
Anker Solix 1 Smarthome
Achtergrond Tips en advies Smarthome Energie 30 juli 2026

Achtergrond: Power Stations – Wat is het en is het iets voor jou?

30 juli 2026
HelloTV foto Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld Lcd led tv's Oled tv's 27 juli 2026

Is groter altijd beter? Waar je op moet letten bij een grootformaat televisie

27 juli 2026
LG Gaming oled gx 2 Beeld
Tips en advies Beeld Koopgids Lcd led tv's Oled tv's 27 juli 2026

Koopgids tv 2026: waar moet je op letten als je een nieuwe tv gaat kopen?

27 juli 2026
DALI SONIK 5_Blow Up – Surround DALI
DALI SONIK 5_Lifestyle 02
Reviews Audio Luidsprekers 16 mei 2026

Review: DALI SONIK 5 – Slank, rank en toch bas

DALI Epikore 7
Reviews Audio Luidsprekers 07 februari 2026

Review: DALI EPIKORE 7 – Absoluut topmodel voor gewone woonkamers

DALI Benelux 2-2026-1
Achtergrond Verslag Audio Luidsprekers 31 januari 2026

Verslag: DALI opent de deuren – Kennismaking met SONIK

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Tips en advies Entertainment Gaming 27 juni 2026

Beste games van dit moment – deel 40 (zomer 2026)

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Tips en advies Entertainment Gaming 22 maart 2026

Beste games van dit moment – deel 39 (lente 2026)

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Tips en advies Entertainment Gaming 01 januari 2026

De 10 beste games van 2025: deze games wil je gespeeld hebben

Lees alles over gaming
FWD SLP zonnepanelen 3 Smart Living Project
Honeywell evohome home
Achtergrond FWD Smart Living Project Smarthome Energie 19 november 2023

Smart Living Project: Honeywell Home evohome met Homey Pro

Honeywell EvoHome SLP 6
FWD Smart Living Project Smarthome 05 augustus 2023

Smart Living Project: Nieuw systeem voor verwarmen en koelen – Z-wave eruit

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FWD Smart Living Project Smarthome 24 december 2022

Smart Living Project – een jaar later: wat viel mee en wat viel tegen?

Meer over het Smart Living Project
FWD website en magazine FWD Magazine
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FWD Magazine 02 juli 2026

Het FWD Magazine-zomernummer is nu te koop

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FWD Magazine 20 mei 2026

FWD Magazine #115 ligt in de winkel!

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FWD Magazine 26 maart 2026

FWD Magazine #114: Een nieuwe editie met veel primeurs!

Bekijk alles over FWD Magazine
Music emotion 9 cover Music Emotion
Devialet Astra_lifestyle_Opéra de Paris_Dual_9x16
Reviews High End 06 augustus 2026

Review: Devialet Astra – Een statement

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Verslag High End 30 juli 2026

Fabrieksbezoek: Octave – Buizenversterkers van topkwaliteit

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Interview Music Emotion Audio 23 juli 2026

Interview: Frans van der Hoeven – Swipen, switchen en shuffelen

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Netflix Films en series
Lioness serie
Tips en advies Entertainment Films en series 07 augustus 2026

Streamingtips #32 – Lioness, Femme, Foodies en meer

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Tips en advies Entertainment Films en series 31 juli 2026

Streamingtips #31 – Sinners, Fúria en meer

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Tips en advies Entertainment Films en series 24 juli 2026

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FWD Smart Living Project – een rondleiding door ons slimme huis (deel 2)

FWD: Jouw platform voor alles over consumentenelektronica

FWD is hét platform op het gebied van consumentenelektronica. Je vindt bij ons het laatste nieuws, de beste reviews en de handigste tips en achtergronden op het gebied van Beeld, Mobile, Smarthome, Audio en Entertainment.

Met een team van experts houden we je dagelijks op de hoogte van de laatste nieuwtjes op het gebied van consumentenelektronica. Ook zijn de aanwezig bij belangrijke presentaties en staan we natuurlijk vooraan bij de grootste beurzen ter wereld.

FWD staat in het teken van het laagdrempelig informeren over het aanschaffen, gebruiken en instellen van de nieuwste apparatuur. We vertellen je alles in uitgebreide koopgidsen, achtergrondartikelen, tips en video’s.

Naast achtergronden en tips neemt ons team van experts de nieuwste producten als eerste onder de loep. We testen alles objectief zodat we jou snel en volledig van de belangrijkste conclusies kunnen voorzien.