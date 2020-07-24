FWD is hét platform op het gebied van consumentenelektronica. Je vindt bij ons het laatste nieuws, de beste reviews en de handigste tips en achtergronden op het gebied van Beeld, Mobile, Smarthome, Audio en Entertainment.

Met een team van experts houden we je dagelijks op de hoogte van de laatste nieuwtjes op het gebied van consumentenelektronica. Ook zijn de aanwezig bij belangrijke presentaties en staan we natuurlijk vooraan bij de grootste beurzen ter wereld.

FWD staat in het teken van het laagdrempelig informeren over het aanschaffen, gebruiken en instellen van de nieuwste apparatuur. We vertellen je alles in uitgebreide koopgidsen, achtergrondartikelen, tips en video’s.

Naast achtergronden en tips neemt ons team van experts de nieuwste producten als eerste onder de loep. We testen alles objectief zodat we jou snel en volledig van de belangrijkste conclusies kunnen voorzien.