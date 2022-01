LG 2022 oled tv line-up – modellen, specificaties en prijzen

Ook nieuw is dat LG de OLED Evo-techniek van vorig jaar (beschikbaar op de G1-serie) nu verbeterd heeft én heeft toegepast in de C2-serie. De C2-serie maakt gebruik van de ‘standaard’ OLED Evo-panelen die de helderheid kunnen opschroeven naar ongeveer 900 nits. Dit geldt helaas niet voor de 42-inch en 48-inch modellen in de C2-serie. De modellen in de G2-serie krijgen de beschikken over een speciaal koelingssysteem waarmee de OLED Evo-panelen maximaal 1000 nits aan helderheid kunnen bereiken. Bijkomend voordeel van deze techniek is dat de schermen strakker gemaakt kunnen worden. Met name de rand (de bezel) zou een aantal millimeter smaller worden.

Alle oled-televisies in de C2-, G2- en Z2-series maken gebruik van de nieuwe Alpha 9 Gen 5 processor die weer een stuk krachtiger is dan zijn voorganger. Natuurlijk is ook artificial intelligence weer aanwezig voor een optimale audio- en videoweergave. De lagere modellen in de A2- en B2-series zijn voorzien van de Alpha 7 Gen 5 video processor. Net als vorig jaar krijgt de A2-serie een 50Hz-paneel mee, waar de hogere modellen over een 100Hz paneel beschikken. Dat betekent dat de A2-serie televisies ook over HDMI 2.0 in plaats van HDMI 2.1 beschikken. De hogere modellen komen allemaal met dezelfde features, waaronder HDMI 2.1, 4K/120, VRR, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 en Filmmaker Mode. Ook komen de tv’s met ondersteuning voor Nvidia GeForce Now en Google Stadia. Nieuw voor 2022 is dat gebruikers gamespecifieke features en display presets kunnen selecteren en switchen vanuit het Game Optimizer-menu van de tv. Het Game Optimizer-menu biedt snelle toegang tot de nieuwe Dark Room Mode, die de schermhelderheid aanpast voor een betere game-ervaring in het donker. Instellingen voor G-SYNC Compatible, FreeSync Premium en variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) zijn toegankelijk via Game Optimizer. Bovendien is er een nieuwe sportmodus toegevoegd aan presets voor first-person shooter-, role-playing- en real-time strategiespellen, die meer details leveren voor een realistische game-ervaring.