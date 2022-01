Technics kondigt SA-C600 Compact Network CD Receiver aan

De SA-C600 vult het gat op tussen de all-in-one compacte speakersystemen, zoals de C70MK2, en systemen met aparte componenten, zoals de C700 en G700. Het apparaat is ontwikkeld met als doel een goed presterende receiver die precies voldoet aan de wensen van veel hedendaagse muziekliefhebbers en ambitieuze hifi-fans te maken. Receivers zoals de SA-C600 kunnen met vrijwel ieder speakersysteem verbinding maken. Dit maakt een algeheel prestatieniveau mogelijk dat niet realiseerbaar is met all-in-one-oplossingen, zonder dat er verschillende componenten in huis moeten worden gehaald.

Voor de nieuwe SA-C600 is volledig digitale versterkingstechnologie op basis van de JENO Engine toegepast. De lijst met eigenschappen en specificaties van de SA-C600:

Compacte toploader cd-speler

2 x 60 W met 4 ohm

Door Technics ontwikkelde volledig digitale versterker gebaseerd op de JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)

Stroomvoorziening met laag ruisniveau

Aparte Space Tune voor linker- en rechterkanaal met extra ‘In-Shelf’-optie

Phono MM-ingang

Optische SPDIF-ingang met automatische inschakeling wanneer een bronsignaal wordt gedetecteerd – vooral geschikt voor tv-signalen

Subwoofer-uitgang

Ingebouwde Chromecast voor luistermogelijkheden in meerdere kamers en toegang tot streamingdiensten

Spotify Connect, TIDAL, Deezer, Amazon Music

Internetradio / DAB / FM

AirPlay 2

MQA-decodering

De SA-C600 zal vanaf februari 2022 verkrijgbaar zijn in Europa. De behuizing heeft een bovenplaat van zwart of zilverkleurig geborsteld aluminium.