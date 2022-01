JBL Pulse 5

De JBL Pulse 5 moet een 360 graden geluidsbeleving geven en je tegelijkertijd voorzien van een indrukwekkende lichtshow. De nieuwe bluetoothspeaker geeft je twaalf uur speeltijd na één keer opladen en dankzij de stevige riem neem je dit model overal mee naartoe. Dit model is waterdicht en stofdicht dankzij IP67 en beschikt over bluetooth 5.3.

Ook aanwezig is de JBL PartyBoost-functie om draadloos verbinding te maken met andere JBL PartyBoost-luidsprekers. De lichten kun je overigens via de JBL Portable-app zelf aanpassen. Zo kies je de juiste kleuren en effecten die passen bij de sfeer, zelfs als de muziek uit staat.

JBL Boombox 3

Tijd voor een feestje in de achtertuin? Dan zit je met de JBL Boombox 3 helemaal goed. Dit model is voorzien van een 3-weg luidsprekersysteem en bestaat uit een racetrackvormige subwoofer, twee drivers voor het middenbereik en twee tweeters. Dit model beschikt over een nog diepere bas dan de voorgangers en moet daarnaast toch een intense helderheid en een nog krachtiger geluid bieden.

Advertentie

Ook hier vinden we water- en stofdichtheid dankzij IP67-classificatie. Je neemt dit model gemakkelijk overal mee naartoe met de siliconen handgrip. Ook kan je je smartphone opladen met de ingebouwde powerbank. JBL Partyboost is ook hier aanwezig, net als bluetooth 5.3. Je hebt tot 24 uur afspeeltijd met de ingebouwde batterij.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Pulse 5 is vanaf de zomer verkrijgbaar voor 249,95 euro. De JBL Boombox 3 is tevens vanaf de zomer verkrijgbaar in de kleuren zwart en squad (camouflage) en kost 549,95 euro.