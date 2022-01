Specificaties OnePlus 10 Pro bekendgemaakt: snelladen met 80W

OnePlus maakt er een spektakel van deze week. Alhoewel de officiële presentatie pas volgende week is, kregen we gisteren al de officiële beelden van de OnePlus 10 Pro. Vandaag ligt het grootste deel van de specificaties op straat. Nota bene door Pete Lau (oprichter OnePlus) zelf. Vinden we dat erg? Nee hoor, maar zo blijft er wel steeds minder over voor de officiële presentatie.

Hoe dan ook, het lijkt een interessant toestel te worden waarbij ook duidelijk is dat OnePlus en Oppo steeds meer samen gaan werken, maar laten we bij het begin beginnen. De OnePlus 10 Pro beschikt over een 120Hz Fluid Amoled-scherm met ltpo. Aan boord vinden we de nieuwe Snapdragon 8 Gen1 en het toestel beschikt over een triple camera setup van Hasselblad met dual ois. Zo zijn daar camera’s van 48 megapixel, 50 megapixel en 8 megapixel. We verwachten dat dit een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en telephotocamera zullen zijn. Het toestel beschikt verder over Dual Stereo Speakers, bluetooth 5.2, nfc en OxygenOS 12 gebaseerd op Android 12.

Razendsnel opladen met VOOC

Wat OnePlus echter over lijkt te nemen van Oppo, naast dat OxygenOS en ColorOS steeds meer op elkaar gaan lijken, is de razendsnelle laadtechnologie van Oppo. Zo beschikt de OnePlus 10 Pro over een batterij van 5.000 mAh die je met maar liefst 80W SuperVOOC kunt opladen. Draadloos opladen gaat ook razendsnel met 50W AirVOOC. Komt de VOOC-naam je bekend voor? Dat kan dus kloppen, want zo heet de snellaadtechnologie van Oppo.

Advertentie

Verdere informatie over geheugen en het display verwachten we volgende week tijdens de officiële presentatie van de nieuwe OnePlus 10-serie.