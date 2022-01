TCL kondigt miniled-televisies met 144Hz refresh rate aan

De 144Hz miniled-televisies kunnen volgens TCL de consument helpen het meeste uit de nieuwste videogames te halen met meer beelden per seconde (frames per seconde – FPS). De nieuwste spelconsoles bieden een groeiend aantal videospellen die met 120 FPS (HFR) spelen en veel populaire oudere games zijn geoptimaliseerd om ook op 120 FPS te spelen. Een hogere framerate is van belang voor gamers, vooral tijdens competitieve multiplayer games waar reacties in een fractie van een seconde cruciaal zijn voor de overwinning. 144 FPS wordt (nog) niet door gameconsoles aangeboden, maar pc’s kunnen die framerate wel leveren, dus pc-gamers hebben wel baat bij die hogere refreshrate.

De nieuwe miniled-televisies van TCL zijn voorzien van meer dan 1.000 lokale dimzones, waarmee meer controle en een hogere helderheid gerealiseerd moet worden. Andere belangrijke features voor gamers, zoals HDMI 2.1 met VRR en ALLM, worden al door de nieuwste generatie tv’s van TCL ondersteund. Meer details over de 2022 televisies van TCL zullen later dit kwartaal bekend worden gemaakt.

Naast de nog onbekende, nieuwe modellen heeft TCL eind vorig jaar een line-up met televisies gepresenteerd die reeds in de winkels staan. Via onderstaand artikel kom je meer te weten over deze 2021 – 2022 line-up.