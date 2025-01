Review: Monitor Audio Gold 300 6G – Muziek gebouwd op solide R&D

Als bakermat van de hifi heeft het Verenigd Koninkrijk heel wat te bieden op vlak van audiofabrikanten. Zowel populaire namen als boetiekmerken die vooral de harten van doorgewinterde hifi-fans sneller doen kloppen. De bekendste luidsprekerbouwers uit dat land? Meestal vallen dan de namen Bowers & Wilkins en KEF. Maar er is ook de belangrijke derde speler: Monitor Audio. Het bedrijf bestaat al meer dan vijftig jaar en heeft gedurende die tijd een ijzersterke reputatie ontwikkeld met een no-nonsense visie op vlak van luidsprekers. De afgelopen jaren schakelde de Britse onderneming bovendien een versnelling hoger. Eerst was er een succesvolle uitstap richting inbouw en CI, naast de overname van de Britse merken Roksan en Blok. Wat ook echt de aandacht trok was een reeks geslaagde speakerontwerpen getekend door jonge ingenieurs- en designteams die heel intens met elkaar samenwerken – iets dat we zelf konden zien tijdens bij een fabrieksbezoek enkele jaren geleden. Net zoals de twee andere Britse luidsprekergrootmachten is Monitor Audio een bedrijf dat heel sterk op R&D gericht is. Dat viel goed te merken toen het voor z’n vijftigste verjaardag de Hyphn voorstelde, een spectaculair ultieme luidspreker die technologisch heel interessante zaken doet. Nu is daar de Gold 300 6G.

Technologische vernieuwing is dan echt waar om draait als Monitor Audio een nieuwe generatie van een luidsprekerfamilie voorstelt. In het geval van de Gold-speakers, gaat het inmiddels al om de zesde iteratie. Vandaar de label ‘6G’ achter de nieuwe modellen, zodat je ze kunt onderscheiden van de Gold 5G uit 2019. De 6G-Gold-modellen volgen op de ingrijpende vernieuwing van de hogere Platinum- en de goedkopere Silver-families in 2023 en 2021.

Aan 2.375 euro per stuk betreedt de Gold 300 6G een heel druk arena gevuld met andere hogere middenklassers die bedoeld zijn voor mensen die een ‘betere’ luidspreker zoeken, zowel qua geluid als afwerking. Concurrentie genoeg, onder meer met vanuit eigen land de Bowers & Wilkins 703 S3 en KEF R7 Meta. Inzendingen uit elders van Europa omvatten de Dynaudio Evoke 50, Focal Aria Evo X N°4 en Sonus faber Sonetto III G2. Een heel divers clubje is dat, waarbij de Gold 300 6G opvalt met hedendaagse looks en een sterke nadruk op technologische vernieuwing. Dat maakte indruk op de EISA-jury, waartoe FWD Magazine behoort, die deze slanke vloerstaander van Monitor Audio verkoos tot Beste Vloerstaander van het jaar.