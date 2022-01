Sony 2022 oled tv line-up en lcd led tv line-up

Sony 2022 televisies

De Cognitive Processor XR is de krachtige processor van Sony die de XR Backlight Master Drive can de miniled-modellen in de Z9K- X95K-series aanstuurt. Deze combinatie moet zorgen voor een zeer hoge helderheid, diepe zwartwaarden en een nauwkeurige kleurweergave. De Cognitive Processor XR stuurt ook de nieuwe A95K oled-televisie aan, die uitgerust is met XR Triluminos Max. Dit is een nieuwe term voor iets dat we al vaker besproken hebben; QD-OLED, een combinatie van quantum dots én OLED in één scherm. Het grote voordeel van deze techniek is een nog breder kleurbereik en nog accuratere kleuren.

Op het gebied van geluid maakt Sony in 2022 gebruik van Acoustic Surface Audio+ voor de oled-modellen en Acoustic Multi-Audio voor de lcd led-modellen. Hiermee wordt de audioweergave precies afgesteld op de positie van het geluid op het scherm, waarmee een optimale audiobeleving mogelijk gemaakt moet worden. Ook nieuw is de Netflix Adaptive Calibrated Mode waarmee de beeldweergave van Netflix-materiaal automatisch aangepast wordt aan het omgevingslicht in de ruimte. Tot slot brengt Sony een camera uit voor zijn televisies, genaamd de Bravia Cam. Deze camera optionele (afneembare) camera ziet waar kijkers zitten en past hier de audio- en beeldweergave op aan zodat iedereen de best mogelijke ervaring voorgeschoteld krijgt. Natuurlijk kan de camera ook gebruikt worden voor bediening middels gebaren, videochats en games.

Alle nieuwe televisies van Sony beschikken over Google TV en ondersteunen Apple AirPlay. Daarnaast krijgen de tv’s van Sony het ‘Perfect for PlayStation 5’-label. Dat houdt in dat de console herkent welke tv is aangesloten en hier vervolgens automatisch de hdr-instellingen op aanpast, op de maximale helderheid van de tv.

