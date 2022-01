We hebben even gekeken en sinds 2018 schrijven we al over Kohler, vrijwel alleen rond de CES 2022. Vorig jaar nog nam het bedrijf het Kohler Stillness bad mee. Tot op heden was dit slimme bad nog niet verkrijgbaar, maar daar is nu verandering in gekomen. Het bedrijf heeft tijdens de nieuwste editie van de CES 2022 de prijs en beschikbaarheid bekendgemaakt. Het Stillness bad van Kohler werkt middels een app of met je stem in combinatie met Amazon Alexa. Vul het bad op de juiste temperatuur en diepte met een stemcommando. Het bedrijf noemt dit PerfectFill. En wil je nog meer? Kies dan voor een upgrade met ingebouwde lampen, een mistmachine, waterval en nog veel meer extra’s voor de sfeer. Het Kohler Stillness bad verschijnt in het eerste kwartaal van 2022 vanaf 8000 euro voor het meest simpele en vrijstaande bad.

PerfectFill voor je bestaande badkuip

Over PerfectFill gesproken. Dat is het grootste nieuwe product dat het bedrijf heeft meegenomen deze editie. PerfectFill bestaat uit een afvoer- en aanvoerdeel en moet professioneel aangesloten worden op je badkuip. Het past overigens niet op elk model badkuip, dus dat kan de pret bederven. Via de Kohler Konnect-app kies je uit verschillende programma’s, de temperatuur en de diepte. Dit kan uiteraard ook met je stem. Terwijl je zelf nog iets anders aan het doen bent vult PerfectFill je bad aan de hand van jouw wensen en zorgt het ervoor dat het niet kan overstromen. Prijzen starten op 2.700 dollar en PerfectFill moet in 2022 verschijnen.

Purist Suspend en H2Wise

Kohler neemt verder een nieuwe keukenkraan mee die werkt via een bluetooth puck. De Purist Suspend bedien je met deze remote om de temperatuur aan te passen en de kraan aan en uit te zetten. Het draaideel van de kraan is daarmee geheel overbodig en kan weggehaald worden. Ook neemt het bedrijf een Smart Water Monitor mee. Naast het monitoren kan je hiermee ook de hoofdkraan op afstand dichtdraaien bij een eventuele lekkage. Deze laatste met de naam H2Wise en H2Wise Plus verschijnt in twee versies voor 400 en 667 dollar.

Zoals altijd is het de vraag of de producten van Kohler ook naar Nederland komen. Voorlopig worden de producten niet internationaal verzonden. Bekijk ook de website van Kohler.