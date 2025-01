Versnelde goedkeuring voor Matter-apparaten

Matter is een universele standaard die ervoor zorgt dat verschillende smart home-apparaten, ongeacht de fabrikant, met elkaar kunnen communiceren. Voorheen moesten Matter-apparaten een uitgebreide certificeringsprocedure ondergaan bij zowel de Connectivity Standards Alliance (CSA) als bij de individuele ecosystemen (zoals Apple Home, Google Home en SmartThings). Dit proces was tijdrovend en kostbaar voor fabrikanten.

Door de testresultaten van de CSA over te nemen, kunnen Apple, Google en Samsung de certificering van Matter-apparaten aanzienlijk versnellen. Dit betekent dat Matter-apparaten sneller het ‘Works With’-label zullen ontvangen, wat aangeeft dat het apparaat compatibel is met het betreffende ecosysteem. Apple is hier al mee begonnen, en Google en Samsung zullen later dit jaar volgen.

Naast deze versnelde certificeringsprocedure, maakt de CSA het ook mogelijk om software-updates van Matter-producten sneller goed te keuren. Voorheen moest een product na elke software-update opnieuw gecertificeerd worden, wat leidde tot vertragingen en extra kosten voor fabrikanten. Door deze verandering kunnen Matter-apparaten sneller worden bijgewerkt met de nieuwste functies en beveiligingspatches.

Verder biedt de CSA fabrikanten de mogelijkheid om meerdere producten tegelijkertijd te laten certificeren. Dit bespaart niet alleen tijd, maar ook geld.

Er zullen hierdoor mogelijk sneller, meer Matter-apparaten op de markt komen, waardoor consumenten een grotere keuze hebben.