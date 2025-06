Beste games van dit moment – deel 36 (zomer 2025)

Clair Obscur: Expedition 33

Vanaf het eerste moment voelde ik waarom Clair Obscur: Expedition 33 zo’n retro-vibe heeft; het ademt de sfeer van de klassieke Japanse rpg’s waar ik zo van houd. Wat me direct greep was het duistere verhaal. Je speelt met een groep personages in hun laatste levensjaar, op een missie om een vloek te stoppen die hun maximale leeftijd jaarlijks verlaagt. Dit angstaanjagende dertigersdilemma zorgt voor een constante spanning en een mysterie dat ik absoluut wilde ontrafelen. Het spel heeft een mooie en meeslepende opzet.

De spelwereld gaf me een dubbel gevoel. Ik vond de omgevingen prachtig vormgegeven, maar tegelijkertijd voelden ze wat leeg en lineair aan. De keuze om geen kaart te gebruiken is gewaagd en maakte het verkennen spannend, al was ik soms wel even de weg kwijt. Waar ik echter volledig voor viel, was het vechtsysteem. Het is een briljante mix van Persona en Paper Mario, waarbij je constant op het puntje van je stoel zit om aanvallen te counteren, ontwijken en slimme combo’s te maken.

De diepgang in de gameplay hield me urenlang gekluisterd. Ik vond het fantastisch om te experimenteren met alle vaardigheden en de unieke gimmicks van elk personage te combineren voor de perfecte strategie, vooral tijdens de uitdagende baasgevechten. Hoewel de wereld dus wat beter had gekund, maakt de gameplay voor mij alles goed. Als je, net als ik, een groot hart hebt voor klassieke en uitdagende rpg’s, dan is Clair Obscur een game die je zeker een kans moet geven.