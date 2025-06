Achtergrond: Verdere vernieuwing voor het HEOS-platform

Akoestische problemen aanpakken

Op de AV-receivers van Denon en Marantz is kamerkalibratie van Dirac al langer een bijkomende optie naast de vertrouwde Audyssey-functie. Het is wel een verrassing dat Dirac met de recenste HEOS-update eveneens naar de EISA Award-winnende Marantz M1 en de Denon Home Amp bracht. Dat zijn twee compacte streamingversterkers die een heel ander publiek aanspreken dan de krachtige AV-receivers die in een thuisbioscoop terechtkomen. Niet iedereen die een apparaat uit deze prijsklasse aanschaft zal de (dure) stap maken naar Dirac, maar het is wel mooi dat die mogelijkheid bestaat. Beide apparaten zijn immers Dirac-klaar, je moet dus nog wel zelf voor een Dirac-licentie zorgen. Die is beschikbaar in een Limited-versie (tot 500 Hz) en een Full Bandwidth-versie. Je hebt ook een meetmicrofoon nodig, liefst een USB-model met een kalibratiebestand dat je met een laptop kunt verbinden. Je moet toch gauw 200-300 euro extra uitgeven.

Dirac is wellicht de beste software op de markt om akoestische problemen te corrigeren. Die zijn er vaak in woonkamers, dus het is het wel nuttig dat de functie beschikbaar komt op deze twee compacte versterkers. Door hun vorm en functie zijn ze heel geschikt als onopvallende maar toch krachtige oplossing in de woonkamer, als alternatief voor de soundbar. De M1 en de Home Amp zijn door hun klein formaat en geringe warmte-ontwikkeling daarnaast ook interessant als motor voor inbouwspeakers. Al dan niet ingebouwd in een rack. Ook in zo’n situatie kan Dirac een meerwaarde betekenen.