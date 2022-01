ASUS komt met vouwbare tablet met flink 17,3 inch oled-scherm

ASUS kondigde op CES 2022 een vouwbare tablet van 17,3 inch aan met oledscherm. Het gaat om een Windows-systeem ontwikkeld met hulp van Intel en BOE. ZenBook 17 Fold OLED heeft een 4:3 schermverhouding en een resolutie van 2560 x 1920 pixels.

ZenBook 17 Fold OLED

ZenBook 17 Fold OLED bevat een twaalfde generatie Intel-processor uit de U-reeks en dat betekent een maximale Core i7-1250U met 16GB werkgeheugen. Het apparaat weegt 1,6 kilo, maar met toetsenbord wordt dit al snel 2 kilo. De accu is 75Wh. Er zit daarnaast een infraroodcamera op om Windows Hello te gebruiken en een webcam van 5 megapixel. Het apparaat is ingeklapt 17,4 millimeter en uitgevouwen is het 8,7 millimeter.

Door zijn vouwbaarheid is het mogelijk om de tablet op allerlei verschillende manieren te gebruiken. Het is als een gewone laptop te gebruiken met een virtueel toetsenbord, hij kan als een soort standaard worden neergezet om op afstand een film te kijken, maar hij is ook helemaal in te klappen en alleen als tablet te gebruiken.

Vouwbare tablet

In laptopmodus met virtueel toetsenbord is de werkruimte 12,5 inch qua scherm met een resolutie van 1920 x 1280 pixels. Er wordt echter ook een fysiek toetsenbord meegeleverd dat je via magneten aan de onderzijde van de tablet kunt bevestigen. Hiermee heb je in één keer een soort laptop, want het toetsenbord is net zo lang als die grote tablet. Via Bluetooth maakt hij contact met de vouwbare tablet.

ZenBook 17 Fold OLED zou wel 30.000 keer kunnen openklappen. In mei verschijnt deze gadget op de markt, al is het nog onduidelijk welke markten precies en wat de adviesprijs wordt. Andere vouwbare tablets kosten al gauw rond de 3.000 euro, dus het is afwachten wat ASUS doet met zijn vouwbare, grote ZenBook.