LG introduceert OLED EX voor hogere helderheid en betere kleuren

OLED EX is een nieuwe techniek die verwerkt wordt in de oled-panelen van LG Display. Hiermee wordt volgens de fabrikant de helderheid naar een hoger niveau gebracht en worden de kleuren accurater weergegeven. Simpel gezegd moet OLED EX dus een betere beeldkwaliteit bieden dan de oled-panelen van eerder gelanceerde televisies.

In 2021 bracht LG al OLED Evo op de markt. Deze panelen bieden volgens de fabrikant 20 procent meer helderheid dan reguliere panelen. Met OLED EX wordt nog een stap verder gegaan, met 30 procent meer helderheid én een nauwkeurigere kleurweergave. Voor beide technieken wordt gebruik gemaakt van zogenaamde deuterium-compounds in de diodes, de organische elementen van oled-panelen die licht uitstralen. Door deze toevoeging kunnen de diodes meer licht uitstralen, zonder aan efficiëntie op de lange termijn in te leveren.

Voor de betere kleurweergave wordt gebruik gemaakt van een machine learning-algoritme. Hiermee wordt gekeken naar de kijkpatronen van gebruikers en op basis van deze gegevens regelt het algoritme de stroominput van het scherm om kleuren nauwkeuriger weer te geven. Een extra voordeel van OLED EX is dat schermen nog dunner gemaakt kunnen worden. Volgens LG kan het profiel verkleind worden van 6 naar 4 millimeter.

Advertentie

Vanaf het tweede kwartaal van 2022 wordt OLED EX ingezet, maar het is nog niet duidelijk of ook consumenten dan al voor een OLED EX-televisie naar de winkel kunnen.