Panasonic kondigt LZ2000 (LZW2004) oled tv aan, ook in 77-inch formaat

Panasonic LZW2004 oled tv

Het beeld van de LZW2004 oled tv wordt geoptimaliseerd op basis van de kleurtemperatuur van het omgevingslicht. Om de beeldkwaliteit te optimaliseren voor het tijdstip van de dag waarop wordt gekeken, gebruikt de LZ2000 een sensor die de kleurtemperatuur van het omgevingslicht detecteert. De nieuwe sensor werkt samen met de HCX Pro AI-processor om elke kleurtoon zo realistisch mogelijk aan te passen op basis van het omgevingslicht, zodat ’s avonds een aangenamere kijkbeleving wordt gerealiseerd. Kleuren waarmee het menselijk oog vertrouwd is, zoals huidtinten, blijven volgens Panasonic behouden, zodat een natuurlijk beeld ontstaat.

De Auto AI-modus detecteert volgens Panasonic nu nog beter automatisch naar welk type content er wordt gekeken en past de beeld- en geluidskwaliteit daar automatisch op aan. Mocht je zelf het beste weten welke instellingen voor jou geschikt zijn, dan kunnen deze functies ook worden uitgeschakeld.

De LZ2000 is verkrijgbaar in 65- en 55-inch, en in 77-inch – een formaat dat Panasonic ‘Master OLED Pro – Cinema Size’ noemt. Op alle drie de formaten is de nieuwste 2022 generatie Master OLED Pro-configuratie toegepast. Deze produceert volgens Panasonic een nog helderder beeld door een verbeterde beeldkwaliteitsverwerking. Door de nog grotere helderheid van de middentonen moet HDR beter tot zijn recht komen en worden details in lichtere delen van het beeld nauwkeuriger weergegeven. De LZ2000 ondersteunt alle belangrijke HDR-formaten, zoals Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive en HLG Photo.