Aqara introduceert Thread-gebaseerde sensoren voor je smarthome

Aqara heeft zijn eerste op Thread gebaseerde apparaten aangekondigd. Het gaat om nieuwe versies van zijn bewegingssensor en zijn deur- en raamsensor, die ditmaal werken op het protocol Thread.

Het bedrijf heeft voor Thread gekozen om het mogelijk te maken voor mensen om de producten makkelijker te integreren in hun smarthome dat Thread als basis heeft. Thread is een protocol dat weinig energie kost en mede daardoor populair is.

Aqara

Aqara schrijft: “Aqara heeft altijd een reeks innovatieve producten voor huisautomatisering aangeboden die werken met belangrijke ecosystemen van derden, waaronder Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Home. Terwijl de industrie zich blijft ontwikkelen naar een uniforme IoT-standaard, zal Aqara de interoperabiliteit van smart home blijven ondersteunen.”

Advertentie

Aqara verwijst hier naar Matter, de standaard waarmee diverse grote techbedrijven bezig zijn om te zorgen dat de verschillende smarthomeproducten op de markt eenzelfde standaard hanteren en toch met elkaar kunnen communiceren. Aqara werkt sinds september 2021 mee aan Matter. Het is dan ook van plan om Matter-ondersteuning via een over-the-air-update naar zijn huidige Zigbeegebaseerde hubs te zenden. Het gaat dan om Aqara hub M2 en M1S. Je kunt dan nog steeds Zigbee blijven gebruiken.

Thread-gebaseerde gadgets

De nieuwe Thread-gebaseerde line up is ook voorzien van de Matter-standaard. Daarnaast maken de nieuwe Thread-producten gebruik van Bluetooth Low Energy om te zorgen voor een betere verbinding. Daarnaast hebben de nieuwe sensoren een lange batterijduur en lage latency, zoals we gewend zijn van de Zigbee-artikelen van het merk.

Aqara is het smarthomemerk van Xiaomi. In 2020 hebben we de reeks onder de loep genomen: “Dit is een systeem wat nog vrij jong is, maar waar veel potentie inzit. Met name de lage prijs, de eenvoudige installatie, de ondersteuning voor ZigBee en de goede kwaliteit zijn grote pluspunten. Daarbij is het gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Als Xiaomi nog een paar stappen zet in het ontsluiten van meer instellingen en mogelijkheden dan moet het systeem op elk verlanglijstje zijn plek kunnen verdienen. Voor nu is Aqara wat ons betreft een meer dan prima systeem om mee te starten en voor veeleisende gebruikers een leuk systeem om een bestaand smarthome mee uit te breiden.”

Binnenkort kan dat dus met de nieuwe Thread-gadgets, die vanaf de tweede helft van het jaar verkrijgbaar zijn.