Samsung kondigt HW-Q950B en HW-S800B soundbars aan

Eerder vandaag kondigde Samsung al zijn tv line-up voor 2022 aan, met onder meer nieuwe Neo QLED-televisies en microled-modellen in verschillende formaten. Aan die tv line-up wordt ook een soundbar line-up toegevoegd. Voor nu zijn alleen de HW-Q950B en HW-S800B aangekondigd.

Foto’s zijn er nog niet maar we weten wel al dat de HW-Q950B een 11.1.4-kanaals soundbar is die 3D-geluid kan weergeven en geleverd wordt met twee draadloze speakers voor de achterzijde van de kamer. De soundbar is voorzien van upfiring en sidefiring speakers, en biedt ondersteuning voor Dolby Atmos. Ook een draadloze subwoofer is aanwezig.

De HW-S800B is met een diepte van 3,55 centimeter en een hoogte van 3,81 centimeter een zeer slanke soundbar die geschikt is voor vrijwel elke televisie. De soundbar is voorzien van negen drivers, waarvan twee drivers naar boven gericht zijn (upfiring). Ook wordt er een slanke, draadloze subwoofer meegeleverd.

Daarnaast introduceert Samsung Q-Symphony 2.0, speciaal in het leven geroepen om Dolby Atmos-geluid draadloos van een compatibele televisie naar de soundbar te sturen. De verdere details, foto’s en prijzen van de nieuwe soundbars worden later pas vrijgegeven.