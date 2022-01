Invoxia komt met een slimme halsband voor de hond

De CES in Las Vegas staat altijd garant voor unieke producten. Dit keer zagen we een slimme halsband voor de hond van Invoxia met de naam Smart Dog Collar. De slimme halsband moet de gezondheid van de hond monitoren en laat tevens aan het baasje zien hoe actief het beestje is.

Slimme halsband meet gezondheid, beweging en locatie

Volgens het bedrijf is dit de eerste ‘all-in-one connected collar’ voor de hond. Het houdt de gezondheid van het dier in de gaten met diverse sensoren aan boord. Denk hierbij aan hartslag en ademhaling en bij afwijkende metingen krijg jij als baasje bericht. Hoe actief is de hond? De slimme halsband is tevens een fitnesstracker. Het laat zien hoe actief de hond gedurende de dag is geweest en biedt tevens realtime locatie aan via gps. Raak je de hond tijdens het uitlaten een keer kwijt, dan heb je hem zo weer teruggevonden. Ook kan je verbinden via wifi, bluetooth en lte. Invoxia belooft een batterijduur van meerdere weken.

Prijs en beschikbaarheid

De Smart Dog Collar verschijnt in de zomer van 2022. De aanschafprijs lijkt met 99 dollar mee te vallen, maar je zit wel vast aan een abonnement van 12,99 dollar per maand. Of de Invoxia slimme halsband naar Nederland komt is nog onduidelijk, maar de kans is groot. Eerdere producten als de Pet Tracker van Invoxia zijn ook in Nederland verschenen. Ben je meer een kattenmens? Kijk dan eens naar de Litter-Robot 3 Connect, een slimme kattenbak.