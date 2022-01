Slim slot en slimme videodeurbel? Waarom niet gewoon een slimme deur?

De Masonite M-Pwr Smart Door is de eerste compleet slimme deur die getoond werd tijdens de CES 2022 in Las Vegas. Het is een samenwerking tussen Masonite, Ring en Yale en integreert stroom, licht, sensoren, een videodeurbel en een slim slot in je voordeur.

De deur zelf is van fiberglass en is beschikbaar in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen. De deur moet dan ook professioneel geïnstalleerd worden en aangesloten op het elektriciteitsnetwerk in huis en je wifi-netwerk. Het grote voordeel hiervan is wel dat je niets meer hoeft op te laden met batterijen.

De M-Pwr Smart Door zelf is uitgerust met een videodeurbel van Ring en een slim slot van Yale. Ook is er een bewegingssensor, deursensor en led-verlichting aanwezig. De sensoren houden in de gaten of de deur bijvoorbeeld open of dicht is, maar ook of er iemand voor de deur staat, zodat de led-verlichting aangezet kan worden. Om dit alles in goede banen te leiden is de M-Pwr Smart Door dan ook uitgerust met een smart hub aan boord. Deze werkt altijd, zelfs tot 24 uur na een stroomuitval dankzij de backup batterij.

Modulaire voordeur van Masonite

De slimme deur is daarnaast modulair, dus als Yale met een nieuw slim slot komt of je wilt de videodeurbel van Ring upgraden, dan kan dat gewoon. Zoals Masonite zelf zegt: De deur kan tientallen jaren meegaan, maar de technologie niet. Daarom is het handig als gebruikers zelf de technologie kunnen vervangen. En dat betekent zelfs dat je de Ring videodeurbel zou kunnen vervangen voor de Nest Doorbell.

Prijs en beschikbaarheid

Wanneer deze smart door zou moeten verschijnen is nog onbekend. Ook de prijs is nog niet bekend. De kans is groot dat de Masonite M-Pwr alleen in de Verenigde Staten gaat verschijnen, maar het toont wel aan dat we deze compleet slimme deuren in de toekomst ook hier zullen gaan zien. Meer informatie vind je op de website van Masonite.