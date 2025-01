Samsung deelt eerste details van 2025 tv line-up

Samsung brengt in 2025 weer een groot aantal televisies op de markt. In Las Vegas, tijdens CES 2025, maakte het bedrijf al heel wat details over de line-up bekend. Let wel; de modelnummers kunnen afwijken voor de Europese markt.

QLED met 8K en AI

Samsung gelooft nog steeds heilig in de 8K-resolutie, als een van de weinige fabrikanten. Het topmodel voor 2025 is dan ook een 8K-televisie, uitgerust met de QLED lcd-techniek. Het topmodel is de QN990F. voorzien van de Wireless One Connection Box voor draadloze audio- en video-overdracht. Dat betekent dat er geen kabel meer tussen de tv en de box gelegd hoeft te worden, zonder dat dit ten kosten gaat van de beeldkwaliteit. Opvallend is dat de software nog wel in de televisie zelf zit, waardoor de tv ook zonder box te gebruiken is. Wil je geen losse box, dan kun je gaan voor de QN900F-televisie, waar alle aansluitingen in de tv zelf zitten. Dit model komt ook met een iets minder krachtige processor.

Artificial Intelligence kan natuurlijk niet ontbreken en ook dit topmodel is ervan voorzien. Zo moet de nieuwe NQ8 AI Gen3-processor zorgen voor nog betere upscaling naar de 8K-resolutie en een betere hdr-weergave. Het scherm van de televisie is bovendien uitgerust met een matte ‘Glare Free’-afwerking waardoor reflecties minimaal zichtbaar zouden moeten zijn. De QN990F en QN900F komen in 65-inch, 75-inch en 85-inch formaten. De QN990F komt ook in een 98-inch variant.

Een stapje lager zien we de QLED-modellen met 4K-resolutie terug. Deze line-up bestaat uit de QN70F-, QN80F- en QN90F-modelseries. Het topmodel uit deze line-up is de QN90F, voorzien van de nieuwe NQ4 AI Gen3-processor, Real Depth Enhancer Pro, de ‘Glare Free’-afwerking, AMD FreeSync Premium Pro en ondersteuning voor 165Hz. Deze serie komt in formaten van 43-inch tot 115-inch.

De QN80F is net als de QN90F een miniled lcd-televisie, komt in formaten van 50-inch tot 100-inch en biedt ondersteuning voor 144Hz, AMD FreeSync Premium Pro en Dolby Atmos. De QN70F is een edge lit led-model met vergelijkbare specs van de QN80F maar een iets lager contrast.