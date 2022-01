Samsung The Freestyle is een slimme, draagbare projector

The Freestyle werkt met externe batterypacks die USB-PD en 60W/20V output of hoger ondersteunen,. De projector kan dan ook onderweg of op plekken waar geen stroom is gebruikt worden. Wanneer The Freestyle geen content streamt, is het apparaat dankzij de omgevingsmodus en doorschijnende lensdop in te zetten als sfeerverlichting. Daarnaast is The Freestyle een slimme speaker die muziek en visuele effecten koppelt.

De draagbare projector kent dezelfde mogelijkheden als Samsung smart tv’s, waaronder ingebouwde apps van streamingdiensten en functies voor spiegelen en casten. Het apparaat is bovendien geschikt voor gebruik met zowel Android- als iOS-apparaten. Tot slot is het ook de eerste projector met spraakbesturing op afstand.

De prijs en lanceerdatum van The Freestyle worden op een later moment bekendgemaakt.