FWD Magazine #108 ligt in de winkel

Uitgebreide reviews van televisies horen bij FWD Magazine. Maar in dit nummer gaat de aandacht naar een projector die ongewoon hoog scoort. En niet afkomstig is van een usual suspect op vlak van projectie… Is de Cine Play 1 van Leica z’n vijf sterren waard? Dat lees je dus in dit nummer. Heb je een tv waarvan het smart gedeelte niet langer meekan? Dan is zo’n nieuwe Google TV-adapter misschien wel het antwoord. Maar hoe goed presteert het eigenlijk?

Op vlak van audio hebben we alweer een aantal mooie primeurs. De Denon AVC-A10H die je op de cover ziet, die wordt grondig op de pijnbank gelegd. En dan is er ook nog de Eversolo DMP-A10, het high-end vervolg op de spectaculaire DMP-A8 die vorig jaar heel wat hifi-liefhebbers verleidde. Met de reviews van de Piega Coax 411 en twee modellen uit de ELAC Debut 3.0-familie bekijken ook we luidsprekers voor uit het premium- én het instapsegment. Na de review van de Bluesound Node en Node Nano in nummer 107, komt nu ook de betere Bluesound Node Icon aan bod. Wie het liever op analoog houdt en een betaalbare platenspeler zoekt, vindt dat weer in de test van de Pro-Ject Debut E Carbon Phono heel wat boeiendst.

Op smarthomevlak is er weer heel wat gebeurd. Nieuws genoeg dus, maar door het bos de bomen zien wordt soms moeilijk. Daarom zetten we nog even de pro’s en con’s van slimme verlichting op een rij, met een diepere kijk naar vier grote opties op vlak van slimme lampen. Smarthome is ook meer dan licht en slimme deurbellen. Met de reviews van de Dyson Wash G1 en IMOU RV3 kijken we ook naar hoe het opruimen en kuisen slimmer kan.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 108 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!