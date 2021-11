OLED vs miniLED – twee beeldtechnieken vergeleken

OLED vs miniLED: Contrast

Een van de belangrijkste verschillen tussen beide technologieën is het contrast, de verhouding tussen de helderste en donkerste waarde die het scherm kan weergeven. OLED-tv’s leveren een nagenoeg perfect contrast. Een OLED-pixel die uit staat is perfect zwart, zelfs als de pixel er naast nog licht geeft. Dat maakt dus intens contrast binnen het beeld mogelijk.

Dat is anders bij LCD-tv’s. Een LCD-pixel kan nooit perfect het licht van de achtergrondverlichting blokkeren en heeft daardoor een veel lager contrast (ongeveer van 3.000:1 voor een VA-paneel tot 1.000:1 op een IPS-paneel). Om dat te verbeteren kan men global dimming gebruiken, of beter nog local dimming (we leggen dat haarfijn uit in dit artikel over verschillende types achtergrondverlichting). Des te meer zones een achtergrondverlichting heeft, des te beter het resultaat. Dat is belangrijk voor verschillende dingen. Een klein lichtaccent zoals een ster op een pikzwarte achtergrond is een lastige opdracht voor local dimming. Dim je de relevante zone te sterk dan verliest de ster aan intensiteit. Dim je die zone niet genoeg, dan wordt het zwart donkergrijs. Of nog een voorbeeld, een relatief helder groot voorwerp tegen een donkere achtergrond verplicht een of meerdere zones vrij helder te zijn, terwijl omliggende zones donker blijven. Door dat verschil kan je dan mogelijk zonegrenzen zien in beeld. De oplossing is duidelijk: je wilt zo veel mogelijk zones om zo fijnmazig mogelijk te dimmen. Uiteraard ben je daarbij beperkt door het aantal LEDs in de achtergrondverlichting. En miniLED-tv’s gebruiken zo veel LEDs dat je erg veel zones kunt leveren. Waar dat bij klassieke LED-tv’s vaak beperkt was tot 100 zones, kunnen miniLED-tv’s 500 tot meer dan 1.000 of zelfs 2.000 zones leveren. Dat is een flinke stap vooruit en brengt het in sommige gevallen dicht bij OLED, al blijft OLED wel de onbetwiste leider voor contrast.

Contrast is belangrijk voor alles wat je kijkt, maar misschien net iets meer voor film en sommige games dan voor sport (dat overwegend heldere beelden heet). Ook het omgevingslicht speelt een belangrijke rol. Kijk je veel bij gedempt licht of verduistering dan is een goede zwartweergave erg belangrijk vermits je dan gemakkelijker het verschil ziet tussen diepzwart en donkergrijs. Bij veel omgevingslicht zijn je ogen daar minder gevoelig voor en is de weergave van diepzwart iets minder belangrijk.