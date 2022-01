De Google Nest Hub is inmiddels in veel huishoudens ingeburgerd en ook de tegenhanger van Amazon, de Echo Show-apparaten, kennen we inmiddels. Samsung komt dit jaar met een eigen slim display met de naam Samsung Home Hub.

De naam Samsung Home Hub zegt eigenlijk al voldoende. Het is een hub voor al je slimme apparaten in huis. In feite ziet het eruit als een tablet in een houder. Volgens Samsung brengt het slimme display verbeterde connectiviteit voor een hele reeks aan smarthome-apparaten en gebruikt het kunstmatige intelligentie en SmartThings om gebruikers beter te leren kennen en automatisch de beste oplossingen te geven.

Alle verbonden apparaten kun je dus vanuit de Samsung Home Hub bedienen en het dient dus echt als Controller voor het huis. Creëer routines, bekijk recepten of gebruik stemcommando’s met Bixby. Het slimme display is in feite een tablet van 8,4-inch in een dock. Je kan hem hierin laten staan, maar je kunt de tablet ook uit het dock tillen en meenemen naar andere plekken in huis. De tablet heeft twee microfoons aan boord om je stemcommando’s op te pikken en heeft twee speakers voor je notificaties en geluid.

Het slimme display kan verbinden met alle producten binnen het SmartThings ecosysteem, waaronder de Family Hub koelkast of de Bespoke-apparaten. Ook slimme lampen, slimme deursloten en andere slimme apparaten moeten in het smarthomesysteem opgenomen kunnen worden, zo vertelt Samsung in het persbericht.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen zijn nog niet bekend, maar de Samsung Home Hub moet internationaal op de markt gebracht worden. Zuid-Korea is in maart aan de beurt, waarna een internationale release gaat volgen.