Tuya gaat de smarthomestandaard Matter ondersteunen

Dit maakte Tuya bekend tijdens de CES 2022 in Las Vegas. Betekent dit nu dat je bestaande slimme lampen straks geschikt zijn voor Matter? Helaas in de meeste gevallen niet. Alhoewel Matter werkt met drie draadloze technologieën, namelijk bluetooth, wifi en Thread, is Thread het protocol dat zorgt voor de interne communicatie tussen de verbonden apparaten. Zigbee-producten zijn middels een firmware-update vaak geschikt te maken voor Thread, mits de producten het 802.15.4-protocol (de basis van ZigBee) ondersteunen, maar in het geval van de slimme lampen van Action, Kruidvat en Hema wordt het wifi-protocol gebruikt. Bij Lidl wordt wel ZigBee gebruikt, dus wie weet wat daar nog mogelijk is.

Volgens Tuya zijn verschillende klanten al van plan om nieuwe producten in de winkels te leggen met ondersteuning voor Matter. Hierbij wordt Calex uitdrukkelijk genoemd. En Calex zit ook achter de LSC Smart Connect-serie van Action. Grote kans dus dat onder andere winkelketen Action later dit jaar smarthomeproducten gaat verkopen met ondersteuning voor Matter.

Tuya was al actief lid van de Connectivity Standards Alliance, de groep achter Matter (voorheen Project Chip). Als lid van het bestuur was het al vrij duidelijk dat Tuya de nieuwe standaard wel zou gaan ondersteunen. In een persbericht is dit nu vervolgens officieel bekendgemaakt.

‘Alles werkt met alles’

Dankzij Matter maakt het straks niet meer uit welke producten je koopt, of althans dat is de theorie. Zolang het Matter ondersteunt kan jij je Google-producten straks met Apple HomeKit gebruiken of vice versa. Het opent de deuren naar een universele standaard in de wereld van smarthome. Wil je meer weten over deze nieuwe smarthomestandaard waarbij het de bedoeling is dat ‘alles met alles’ kan werken, lees dan het artikel hieronder.