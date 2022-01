Wat is 144Hz en wat heb je er aan op je tv?

En voor consolegamers en gewone tv-kijkers?

De nieuwste spelconsoles bieden een groeiend aantal videospellen die met 120 FPS spelen en veel populaire oudere games zijn geoptimaliseerd om ook op 120 FPS te spelen. Maar de PS5 en Xbox Series X ondersteunen maximum 120 FPS. Aan die 144 Hz refresh rate van de nieuwe tv’s heb je dus eigenlijk niets. De huidige televisies met 120 Hz refresh rate, en de nodige HDMI 2.1-aansluiting volstaan daarvoor. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat consoles een upgrade krijgen die 144 FPS output mogelijk maakt. Mogelijk dan wel met DSC (Display Stream Compression), of 4:2:0 chroma subsampling (vooral voor de PS5 die geen DSC ondersteunt).

Als eenvoudige tv-kijker die geen games speelt heb je niets 144Hz-functie van de nieuwste televisies. Of toch…

Een mogelijk klein voordeel is dat deze nieuwe panelen misschien een snellere pixel respons tijd hebben. Dat is de tijd die een pixel nodig heeft om van waarde te veranderen. Bij monitoren vind je dat vaak terug in de specificaties (GtG – Grey To Grey en MPRT – Moving Picture Repsonse Time). Omdat het paneel sneller moet kunnen refreshen is er een kans dat de pixel respons ook sneller is. Dat zou betekenen dat ze iets minder uitgeveegde randen tonen aan snel bewegende voorwerpen. Of dat verschil, als het er al is, zichtbaar is, kunnen we niet zeggen.