LG Display toont oled-concepten met Media Chair en Virtual Ride

Tijdens de CES 2022 is het niet alleen tijd voor het presenteren van nieuwe producten die daadwerkelijk in de winkels gaan verschijnen, maar is het ook leuk om een kijkje in de keuken te krijgen als het gaat om nieuwe concepten. Deze producten verschijnen vaker niet dan wel in de winkels, maar tonen wel een bepaalde visie en een richting die we mogelijk in de toekomst op zullen gaan. LG Displays heeft een aantal van die interessante oled-concepten meegenomen naar de CES 2022, zo weet Flatpanelshd.

Media Chair

De Media Chair is een futuristisch ogende relaxfauteuil met een curved oled-scherm van 55-inch en ingebouwde geluidstechnologie die via trillingen vanuit het display zonder externe speakers naar de gebruiker gebracht kunnen worden. Via knoppen op de armleuning kan het scherm horizontaal of verticaal gedraaid worden.

Virtual Ride

De Virtual Ride is een combinatie van een hometrainer met drie verticaal geplaatste oled-schermen van 55-inch voor en boven de gebruiker. Handig voor tijdens het sporten of wanneer je virtueel in de achtbaan wilt zitten, maar echt praktische toepassingen kunnen we hier niet echt vinden.

OLED Shelf

Transparante oled-schermen. De technologie bestaat al een tijdje, maar echt praktische toepassingen hebben we nog niet gezien. De OLED Shelf combineert een transparant oled-scherm met een plank aan de muur. Onder de plank hangt dan het transparante oled-scherm en zo wordt het interieur verder verweven met oled-technologie.

Naast deze oled-concepten komt LG uiteraard ook met daadwerkelijke nieuwe producten, zoals de 2022 tv-lineup.