Samsung neemt toch QD-OLED tv mee naar CES maar toont hem nog niet

Dat QD-OLED de volgende stap is op het gebied van oled lijkt vast te staan. Verschillende fabrikanten werken aan deze techniek, waarbij quantum dots gecombineerd worden met de oled-techniek. Vanmiddag presenteert Sony hoogstwaarschijnlijk zijn eerste QD-OLED-televisie en de verwachting was dat Samsung gisteren hetzelfde zou doen. Niets leek minder waar.

Dankzij de uitreiking van de 2022 CES Innovation Award weten we nu echter wel dat Samsung een QD-OLED-televisie meegenomen heeft naar CES. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft de award immers gewonnen voor een 65-inch QD-OLED-televisie. Volgens Koreaanse media zou Samsung op het laatste moment besloten hebben de televisie niet te tonen en de presentatie op te schuiven naar verderop in het jaar.

Samsung’s 65” QD-Display TV is the world’s first true RGB self-emitting Quantum Dot OLED display—revolutionizing TV by combining the contrast levels of RGB OLED with the color and brightness of quantum dots for ultimate visuals,” the announcements reads. “The QD-Display TV combines a groundbreaking new QD-OLED display with Samsung’s gorgeous Infinity One Design and immersive Object Tracking Sound technology.