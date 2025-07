FWD Magazine 110: Bluetooth-speakers vergeleken, een volledige HEM-verslag, en meer

De belangrijkste productintroducties van High End München bijvoorbeeld, lees én zie je in een uitgebreid 12 pagina tellend beeldverslag. De redactie liep ook langs de HiFi Oddysee-dag bij AudioQuest, ontdekte de nieuwe tv-line-up voor 2025 bij Panasonic in Frankfurt en kreeg hemelse muziek te horen bij de Cost No Object-show met dCS en Wilson Audio bij Alpha High End.

Wanneer is een grote tv té groot? TCL is een van de merken die op dat vlak grenzen verlegd. De 98C8K die in FWD Magazine 110 wordt getest is zeker niet hun eerste 98-inch scherm. Als je kijkt naar z’n omvang, is de prijs relatief bescheiden. Maar levert zo’n gigant ook echt beeldkwaliteit? Heel wat handzamer is dan de Yaber T3Plus, een betaalbare projector die je makkelijk mee op vakantie neemt. Dat doe je wellicht niet met de Ninja Luxe Café Premier Espresso Machine, een ultieme koffiemaker voor mensen die echt streven naar de lekkerste smaak.

Nummer 110 staat opnieuw vol met primeurtests van de beste audiospullen. In dit nummer lees je bijvoorbeeld de eerste review van de Eversolo Play, een uitdager voor de Sonos Amp met een touchscreen. Ook de EPOS ES-28N komt aan bod, de nieuwste en machtigste luidsprekercreatie van ontwerper Karl-Heinz Fink. De fonkelnieuwe Borea BR04’s van Triangle zijn dan weer compact en betaalbaar – en stijlvol.

Nu het buiten zo warm is, luister je liever buiten naar muziek? Dat kan met – opnieuw primeur! – de premium Bathys MG-koptelefoon van Focal of met de Gardian OW-6 van DALI. Ja, de eerste buitenspeaker van de Deense hifi-specialisten. Nog maar net op de HEM-beurs voorgesteld en nu al getest. Tests van de Rotel DX-3, een geweldige systeem van Chord Electronics-apparatuur en speakers van Morel, en een knappe muziekmaker van Ruark maken het lijstje compleet op vlak van hifi-reviews.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 110 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!