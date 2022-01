Arlo komt met slimme sensoren en gaat Matter ondersteunen

We kennen Arlo natuurlijk van de beveiligingscamera’s. Ook afgelopen jaar hebben we verschillende modellen getest, waarbij de Arlo Ultra 2 zelfs een Excellent Award heeft gescoord. Tijdens de CES 2022 komt Arlo echter ook met een ander beveiligingsproduct, namelijk een slim alarmsysteem met alles-in-één sensoren en een keypad.

Het alarmsysteem bestaat uit zogenaamde ‘All-in-one’-sensoren. Je hebt dus geen verschillende sensoren voor beweging of contact, maar deze sensoren zijn een soort alles-in-één-oplossing. Zo kunnen de sensoren beweging detecteren, het openen van ramen en deuren, waterlekkage, licht- en temperatuurschommelingen en kunnen ze luisteren naar het alarm van rook- en co2-melders. De sensoren werken op de nieuwe keypad, die tevens als hub dienst doet. De keypad laat je niet alleen het alarm aan- en uitzetten, maar heeft een ingebouwde sirene, kan het alarm van rookmelders en co2-melders detecteren en heeft een verlicht toetsenbord. Is het keypad indrukken teveel werk? Middels nfc en je smartphone kan je ook simpel het keypad aantikken om het alarm in of uit te schakelen.

Arlo gaat Matter ondersteunen

Volgens Arlo integreert het systeem naadloos binnen de beveiligingscamera’s van het merk. Zodoende kan het hele huis optimaal beveiligd worden. Prijzen zijn overigens nog niet bekendgemaakt, net als eventuele abonnementskosten. Of het slim alarmsysteem ook naar Nederland komt is ook nog niet bekend. Arlo heeft wel bekendgemaakt dat het de nieuwe smarthomestandaard Matter zal gaan ondersteunen.