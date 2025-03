Dit ga je betalen voor F1 TV Premium (4K-abonnement)

Tijdens de testdagen in Bahrein hield de officiële streamingdienst van de Formule 1 zelf ook een test. Kijkers met een Apple TV 4K keken de stream namelijk in 4K en niet in het gebruikelijke HD zoals we F1 TV Pro kennen. De stream ging gepaard met HDR-ondersteuning en een hogere bitrate. Gisteren werd er ook gesproken over F1 TV Premium, zoals de 4K-variant van F1 TV Pro gaat heten, op de website van de Formule 1. Vandaag zijn de prijzen dan ook daadwerkelijk bekendgemaakt.

Dit ga je betalen voor Formule 1 kijken in 4K

De prijzen staan nu online op de website van de Formule 1 en het abonnement is per direct af te sluiten. Naast de huidige prijzen voor F1 TV Pro (11,90 euro per maand in Nederland en 8,99 euro per maand in België) zijn de prijzen van F1 TV Premium nu ook bekend. Maandelijks ga je 17,99 euro betalen om in 4K te kunnen kijken in Nederland en 11,99 euro per maand in België. In België zijn daarnaast beide jaarabonnementen beschikbaar. Daar betaal je 74,99 euro per jaar voor F1 TV Pro en 99,99 euro voor F1 TV Premium. Alleen een jaarabonnement op de 4K-variant is in Nederland beschikbaar. Dan betaal je 142,99 euro per jaar. Een jaarabonnement op F1 TV Pro kost in Nederland 94,99 euro, maar is alleen voor huidige abonnees te verlengen. Nieuwe jaarabonnementen op F1 TV Pro zijn niet meer af te sluiten.

Nederland België F1 TV Pro (maand) 11,99 euro 8,99 euro F1 TV Pro (jaar) 94,99 euro (bij verlenging) 74,99 euro F1 TV Premium (maand) 17,99 euro 11,99 euro F1 TV Premium (jaar) 142,99 euro 99,99 euro

Bij F1 TV Premium krijg je diverse extra’s met extra camerastandpunten en kijken op maximaal zes apparaten, maar het exacte pakket met extra mogelijkheden is nog altijd niet helemaal bekend. Men spreekt over ‘meervoudige weergave’, maar welke standpunten je dan allemaal kunt zien moet nog blijken. Let wel dat de release in eerste instantie vrij beperkt is. Alleen op een Apple TV 4K en via Roku krijg je de volledige 4K-belevenis. Het is nog niet beschikbaar op Android-apparaten en mensen met smart-tv’s op een ander platform moeten voorlopig ook nog even geduld hebben.