Overzicht: Samsung 2025 lcd en oled tv line-up

De kern van de 2025-modellen is de AI-processor-technologie. Samsung’s NQ8 AI Gen3 Processor in de 8K-modellen en de NQ4 AI Gen3 Processor in de 4K-modellen zijn krachtiger dan eerdere versies. Ze zorgen voor analyse en optimalisatie van content in realtime, wat leidt tot betere upscaling, adaptieve helderheid en contrast, en een meeslepende geluidservaring die objecten volgt. Een andere belangrijke introductie is de Glare Free-technologie op geselecteerde topmodellen, die reflecties kan verminderen voor een betere kijkervaring in verschillende lichtomstandigheden.

We bekijken de belangrijkste specificaties per modellijn, inclusief de verschillen binnen de series, die momenteel beschikbaar zijn of binnenkort verschijnen op de Nederlandse en Belgische markt.