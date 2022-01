Samsung lanceert Galaxy S21 FE 5G: Fan Edition met iets groter scherm

Net als in andere jaren brengt Samsung ook dit jaar een ‘Fan Edition’ uit van het laatste vlaggenschip. Voorgaande jaren had de FE-versie veel high-end functies van het vlaggenschip voor een lagere prijs te bieden. De Samsung Galaxy S21 verscheen vorig jaar en dus is het nu tijd voor de Samsung Galaxy S21 FE 5G. De toestellen hebben overeenkomsten, maar ook enkele verschillen.

Zo is het display van deze FE-versie iets groter. De Samsung Galaxy S21 FE 5G heeft een FHD+ Dynamic Amoled 2X Display van 6,4-inch. De reguliere S21 heeft een scherm van 6,2-inch. De verversingssnelheid is 120Hz, maar is op dit toestel niet variabel. Het toestel heeft dezelfde primaire camera als de S21, namelijk een 12 MP Wide Camera met Dual Pixel AF, OIS en een diafragma van f/1.8. Verder vinden we een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2) en een telephoto camera van acht megapixel met 30x space zoom en een diafragma van f/2.4. De selfiecamera beschikt over 32 megapixel.

Aan boord vinden we een 5nm 64-bit Octa-Core processor. Het exacte type is nog niet bekend. Verder kun je kiezen uit 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh die je met 25W bedraad en 15W draadloos kunt opladen. Het toestel draait op Android 12 met Samsungs One UI 4, is waterdicht met IP68 en beschikt over een optische vingerafdruksensor onder het display.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 11 januari is de Galaxy S21 FE 5G beschikbaar voor € 749,- (128 GB) en € 819,- (256 GB) in de kleuren Groen, Lavendel, Wit en Grafiet. Pre-orders voor de Galaxy S21 FE 5G kunnen vanaf 4 januari geplaatst worden. De 25W Super Fast Charger is los verkrijgbaar en wordt dus niet meegeleverd in de doos.

De Samsung Galaxy S21 FE 5G is hiermee stevig aan de prijs en verschilt nauwelijks van de reguliere Samsung Galaxy S21. Vrijwel hetzelfde bieden voor een lagere prijs geldt in dit geval dus niet. Sterker nog, het vlaggenschip is regelmatig goedkoper verkrijgbaar dan deze FE-versie en is dan ook wellicht de betere keuze. Helemaal met het lange updatebeleid van Samsung van vier jaar kun je nog zeker drie jaar optimaal genieten van dat toestel.