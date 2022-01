Neo QLED beeldverbeteringen

De miniLED achtergrondverlichting die Samsung vorig jaar introduceerde onder de naam Neo QLED kreeg een aantal verbeteringen.

Om te beginnen is het nu mogelijk om de helderheid van de LEDs aan te sturen met 14 bits nauwkeurigheid, tegenover 12 bits vorig jaar. Meer nuances en fijnere controle dus over de lichtopbrengst. Maar dat is niet alles, Samsung introduceert nu ook ‘Shape Adaptive Light Technology’. Concreet kan het nu de vorm van de lichtstraal van de LED aanpassen. Een bredere straal in heldere voorwerpen of een minder brede in donkere. Dat doet het op basis van AI analyse van het beeld, en in real-time. Zo zou er minder ‘blooming’ zichtbaar moeten zijn.

De Neo Quantum processor kreeg ook wat nieuwe features. Omdat mensen bijna altijd op een bepaald onderdeel van het beeld focussen en de scherpte net daar van belang is, heeft Samsung nu de processor uitgebreid met ‘AI Object Depth Enhancer’. Die imiteert het effect van het menselijk oog, en herkent voorwerpen en personen in beeld. Het kan voorgrond van achtergrond onderscheiden en die kennis gebruiken om beelden extra diepte te geven. Dat klinkt opvallend gelijkaardig aan wat Sony in 2021 introduceerde met hun Cognitive Processor.

Omdat er ondertussen genoeg studies zijn die aantonen dat helder (en vooral koel) licht vlak voor het slapengaan je slaap verstoort, heeft Samsung nu ook ‘Intelligent Comfort mode’ ingevoerd. Die lijkt ons exact te doen wat je smartphone of Windows computer ook kan. Hij past de helderheid én de kleurtemperatuur aan op basis van het tijdstip (hij houdt bijvoorbeeld rekening met zonsopgang en -ondergang) en het omgevingslicht. ’s Avonds wordt de kleurtemperatuur wat warmer en donkerder om je slaap niet te verstoren.

Kalibratie zou ook voor meer mensen binnen bereik komen. Vanaf de Q60B-reeks en hoger wordt het mogelijk om de tv te kalibreren met behulp van een app in 30 seconden (basis kalibratie) of 10 minuten (voor een volledige professionele kalibratie), tenminste als je een iPhone of Samsung Galaxy smartphone hebt.

Voor gamers hebben we een detail gespot, de nieuwe Neo QLED modellen zouden 4K aan 144Hz ondersteunen voor een nog scherpere game-ervaring. En de Game Bar kreeg een redesign met nieuwe features.