De 5 beste Netflix-games van dit moment (zomer 2025)

Into the Breach

Into the Breach is een minimalistische turn-based-strategiegame waarin je de mensheid moet redden van een invasie van gigantische monsters genaamd de Vek. Je bestuurt een team van drie mechs op een klein, schaakbordachtig veld. Het unieke is dat je precies weet wat de vijand van plan is tijdens de volgende beurt. De genialiteit van het spel zit in die puzzelachtige opzet. Het is geen spel van geluk, maar van pure strategie. Je doel is niet zozeer het vernietigen van alle vijanden, maar het beschermen van de stad en het overleven van de aanval. Elke zet voelt als het oplossen van een complexe puzzel met hoge inzet en dat zorgt voor een extreem bevredigende en oneindig herspeelbare tactische ervaring.

Download Into the Breach voor Android of iOS.