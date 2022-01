Technics presenteert EAH-A800-hoofdtelefoon met batterij van 50 uur

Technics heeft een hoofdtelefoon ontwikkeld met een batterijduur van maar liefst 50 uur. Het gaat om de EAH-A800 met active noise cancelling.

Waar hoofdtelefoons meestal 20 tot 30 uur meegaan op één keer opladen, zoals Apple AirPods Max en Sony MX4, komt Technics nu met een hoofdtelefoon die 50 uur meegaat en zelfs 60 uur kan.

Draadloze hoofdtelefoon

Het gaat om een hi-fi-ready draadloze hoofdtelefoon met actieve noise cancellation. Het zijn over-ear schelpen met drivers van 40 millimeter met een akoestische controlekamer waarin de lucht zodanig wordt gestuurd dat de drivers nog beter presteren. Het maakt daarnaast gebruik van technologie uit zijn high end versterkers om ruis in de muziek te verwijderen en de kwaliteit van het geluid hoogstaand te houden.

LDAC-ondersteuning is aanwezig, waardoor je een hogere geluidskwaliteit krijgt over Bluetooth. Sowieso moet de noise cancellation hoogstaand zijn: er wordt gebruikgemaakt van een dubbele hybride opstelling: een analoge microfoon met filters en een digitaal filter moeten ervoor zorgen dat geluid van buiten wegblijft. Er zijn daarnaast ‘Natural Ambient’ en ‘Attention’ modi aanwezig, met als grote verschil dat de ene het makkelijker maakt om alsnog stemmen te horen dan de ander. Er zijn acht microfoons aanwezig, dus dat moet zorgen voor enerzijds goede ruisonderdrukking en anderzijds goede verstaanbaarheid in bijvoorbeeld online meetings.

Technics EAH-A800

Je kunt deze Technics EAH-A800 gebruiken op meerdere apparaten tegelijk (twee stuks), maar zijn grootste unieke mogelijkheid is dat je er een batterijduur van 50 uur van mag verwachten. Dat kun je zelfs bereiken met actieve noise cancellation aan, al moet je dan wel naar AAC-audio luisteren in plaats van LDAC. Kies je voor LDAC, dan is de batterijduur alsnog indrukwekkend met 40 uur. Wil je geen noise cancellation aan, dan is de batterijduur via AAC zelfs 60 uur.

De nieuwe hoofdtelefoon is verkrijgbaar voor 349 euro en komt in twee verschillende kleuren: zwart en wit. EAH-A800 verschijnt in februari 2022.