Samsung gaat SmartThings-hub inbouwen in tv’s, monitoren en koelkasten

Eerder deze week kondigde Samsung al aan samen met Electrolux en Haier een organisatie te starten met als doel apparaten van verschillende merken met elkaar te laten communiceren. Vandaag voegt Samsung daar aan toe dat eigen apparaten voorzien gaan worden van SmartThings Hub-software.

Samsung heeft bekendgemaakt dat de SmartThings Hub-software in 2022 wordt geïntegreerd in geselecteerde Samsung smart tv’s, smart monitors en Family Hub-koelkasten. Deze integratie maakt naadloze connectiviteit en controle mogelijk, waardoor Samsung-producten het besturingscentrum van het moderne huis vormen, aldus Samsung zelf.

Samsung SmartThings is een smarthomeplatform waarmee apparaten met elkaar verbonden kunnen worden én waarmee gebruikers het gehele huis kunnen automatiseren. Duizenden apparaten van verschillende merken zijn momenteel al compatibel met SmartThings. Met de integratie van de SmartThings Hub wordt ook het maximale uit Samsung-apparaten gehaald. Naast Matter ondersteunt de ingebouwde software verbinding met Wi-Fi of Ethernet, wat communicatie tussen een breed scala aan slimme apparaten mogelijk maakt. Aanvullende connectiviteit met Zigbee-apparaten wordt ook mogelijk via een optionele USB-accessoire.

In de loop van 2022 komen SmartThings Hub-uitbreidingen beschikbaar voor bepaalde Samsung-producten.