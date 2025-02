Net als elk jaar brengen alle grote av-fabrikanten ook in 2025 weer een groot aantal nieuwe av-producten op de markt in Nederland en België. Op het gebied van televisie zien we in 2025 weer een nieuwe oled-techniek verschijnen en wordt ook de lcd led-techniek verder verbeterd. Dit jaar zien we dan ook weer een groot aantal miniled-televisies, QLED-modellen en natuurlijk oled- en qd-oled-televisies op de markt verschijnen. Op het gebied van audio zien we dezelfde trend met diverse kleine verbeteringen, waaronder nieuwe audiotechnieken voor een Dolby Atmos-achtige ervaring. Op deze pagina vind je de nieuwste televisies en audioproducten van alle grote merken voor 2025.

In 2025 is er niet heel veel dat bijzonder vernieuwend is, maar wel zien we een nieuwe oled-techniek terug op de markt. De minuscule lenzen in de oled-panelen zijn verdwenen en daarvoor in de plaats komt een oled-paneel met vier lagen dat voor een hogere helderheid en een betere kleurweergave moet zorgen. Ook het gebied van lcd led zijn de verbeteringen vooral te vinden in de miniled-techniek waarbij de leds nog kleiner worden en er dus meer controle is over het contrast van de televisie. Ook staat 2025 weer in het teken van de extreem grote televisies. Fabrikanten als Hisense, TCL en Samsung brengen diverse modellen van meer dan 100-inch op de markt. Tot slot is er veel concurrentie op het gebied van smart tv, met inmiddels tal van verschillende platformen. In 2025 zien we onder meer Titan OS bij Philips en Fire TV bij Panasonic terug.

Op het gebied van audio zijn er in 2025 geen hele grote verbeteringen doorgevoerd. Het aantal kanalen van soundbars neemt toe en het surround-effect wordt elk jaar weer iets beter. Daarnaast doen fabrikanten er alles aan om hun audioproducten optimaal samen te laten werken met de hun nieuwste televisies. Wel nieuw is Eclipsa Audio van Google en Samsung. Hiermee willen de bedrijven de concurrentie aangaan met Dolby Atmos. Wil je alles weten over de nieuwigheden voor 2025? Lees dan verder in ons verslag van CES 2025. Wil je meer weten over de line-ups van vorig jaar? Bekijk dan het home cinema overzicht 2024.

AV line-up 2025

Aan het begin van het jaar laten alle fabrikanten zien wat we in 2025 kunnen verwachten, onder meer wat betreft tv’s, audiosystemen, receivers en soundbars. Op deze pagina zetten we het hele jaar alle nieuwe producten per fabrikant voor je onder elkaar. Zo vind je hier onder meer de nieuwe televisies die Samsung, Panasonic, Philips, Sony en LG in 2025 naar Nederland en België brengen. We verzamelen op deze pagina per fabrikant alle modellen, inclusief alle specificaties, foto’s en prijzen.